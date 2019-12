No amata atbrīvo Ventspils brīvostas pārvaldnieku Sarmuli

Ventspils brīvostas valde šodien atbrīvojusi no amata ostas pārvaldnieku Imantu Sarmuli, un satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) saskaņojis šo atbrīvošanu.

Linkaits sociālajos tīklos pavēstījis, ka saskaņojumu devis atbilstoši Ventspils brīvostas likuma 6. panta prasībām, kas nosaka, ka brīvostas valdes izpildaparātu vada brīvostas pārvaldnieks, kuru amatā ieceļ un no amata atbrīvo brīvostas valde pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieki ir Igors Udodovs un Māris Petrovskis.

Sarmulis bijis Ventspils ostas pārvaldnieks kopš 1995. gada.

Pašlaik jau pensijas vecumu sasniegušais Sarmulis beidzis Rīgas jūrskolu, Kaļiņingradas Zivsaimniecības tehnoloģisko institūtu un Maskavas Ārējās tirdzniecības akadēmiju. No 1971. līdz 1988. gadam viņš bijis matrozis, stūrmanis un kapteinis uz "Latvijas kuģniecības" kuģiem, no 1991. līdz 1993. gadam – Jūras lietu ministrijas ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors, bet no 1993. līdz 1995. gadam – Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktors.

Sarmuļa amatpersonas deklarācija liecina, ka pērn viņš Ventspils ostā nopelnīja 149 701 eiro, bet pensijā saņēma 67 917 eiro. Pērn viņš bezskaidrā naudā bija uzkrājis 28 263 eiro, bet skaidrā naudā – 55 000 eiro.

Kā ziņots, Ventspils brīvostu tuvākajā laikā sagaida būtiskas pārmaiņas, jo Ministru kabinets nākamnedēļ lems par Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju un pienākumu nodošanu valsts kapitālsabiedrībai, piektdien žurnālistiem pavēstīja Linkaits.

Piektdien notika pirmā darba grupas sēde Ventspils brīvostas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai pēc tam, kad ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) iekļāvis Ventspils brīvostas pārvaldi sankciju sarakstā.

Darba grupa esot pārrunājusi esošo situāciju un secinājusi, ka neesot gana ar ceturtdien, 12. decembrī, Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par ostām", ar kuriem valsts pārvaldībā tiek pārņemtas Rīgas un Ventspils ostas.

Tāpēc darba grupa piektdien lēma nākamajā Ministru kabineta sēdē iesniegt priekšlikumu par jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu, kas būs Ventspils brīvostas funkciju un pienākumu pārņēmēja. Jaunās kapitālsabiedrības īpašniece būs valsts, bet tehniskas detaļas par priekšlikuma praktisku izpildi patlaban netiek izpaustas.

"Mēs esam situācijā, kad ir dotas 30 dienas, lai nodrošinātu veiksmīgu saimniecisko darbību Ventspils brīvostas teritorijā un līdz šā gada beigām darīsim visu nepieciešamo, lai uzņēmumiem būtu jauna juridiskā persona, ar kuru slēgt visus saimnieciskos darījumus," skaidroja satiksmes ministrs.

Viņš piebilda, ka jaunā kapitālsabiedrība attieksies tikai Ventspils brīvostas pārvaldi, bet patlaban nav zināms, kurš varētu uzņemties jaunās kapitālsabiedrības vadību. Pēc ministra teiktā, jaunās kapitālsabiedrības pārvaldības princips būs līdzīgs esošajam, proti, padomē tiks pārstāvēti četru ministru ieteiktie pārstāvji.

Lūgts precizēt, vai jaunā kapitālsabiedrība aizstās Ventspils brīvostas pārvaldi, Linkaits skaidroja, ka situācija ir līdzīga kā uzņēmuma maksātnespējas gadījumā, kā piemēru minot "Parex bankas" pārņemšanu, kad "labajā bankā" tika nodoti visi labie aktīvi.

"Šajā gadījumā tiks veidota labā ostas pārvalde, kurai tiks nodoti nepieciešamie aktīvi," piebilda ministrs, starp "labajiem" aktīviem minot ar uzņēmējiem noslēgtus saimnieciskos līgumus, līgumus par investīciju projektiem utt. Visi aktīvi uzreiz netiks nodoti jaunajai kapitālsabiedrībai, bet pirms tam tiks veikts to novērtējums.

Vaicāts, vai tas faktiski nozīmē, ka Ventspils brīvostas pārvalde tiks likvidēta, Linkaits atzina, ka patlaban tiek darīts viss iespējamais, lai Ventspils brīvosta tiktu izņemta no ASV noteikto sankciju saraksta. "Mēs veicam visus iespējamos soļus, lai nodrošinātu, ka neviena no sankciju sarakstā minētajām personām neietekmē procesus Ventspils brīvostā," pauda satiksmes ministrs.

Jau vēstīts, ka OFAC pirmdien, 9. decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp Lembergam un ar viņu saistītām struktūrām.

OFAC izdevis Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, proti, līdz 2020.gada 8.janvārim, lai pabeigtu darījumus ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām –Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju. Attiecībā uz Lembergu šobrīd ir jāpiemēro atturēšanās princips, kura laikā jāsaprot, vai ir tiesisks pamats šos līdzekļus konfiscēt vai piemērot kādas citas sankcijas.