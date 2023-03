No aprīļa siltumenerģijas tarifi samazināsies četrās pilsētās

No 1. aprīļa siltumenerģijas tarifi samazināsies Rīgā, Jūrmalā, Kārsavā un Alūksnē, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SPRK izvērtējusi un padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus četriem komersantiem - AS "Rīgas siltums", SIA "Jūrmalas siltums", SIA "Kārsavas namsaimnieks" un SIA "Alūksnes enerģija", kā arī vienu siltumenerģijas ražošanas tarifu SIA "Ludzas Bio-Enerģija".

No 1. aprīļa Rīgā siltumenerģijas tarifs būs 165,32 eiro par megavatstundu (MWh) līdzšinējo 183,86 eiro par MWh vietā jeb par 10,1% mazāks. Tarifs samazinājies, pateicoties gan zemākai šķeldas cenai, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam.

"Rīgas siltums" pati saražo aptuveni 31% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas, bet 69% iepērk no citiem ražotājiem - AS "Latvenergo" ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kā arī no pieciem neatkarīgajiem ražotājiem - SIA "Juglas jauda", SIA "Gren Rīga", SIA "Rīgas BioEnerģija", SIA "Eco Energy Rīga" un SIA "Rīgas enerģija". Iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājums pamatā ir saistīts ar "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2 piemēroto ražošanas tarifu samazinājumu.

Kompānijas klienti turpinās saņemt valsts atbalstu, jo "Rīgas siltuma" tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto augstāko atbalsta slieksni 150 eiro par MWh. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 110,53 eiro par MWh.

Tajā pašā laikā "Jūrmalas siltuma" klientiem no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam siltumenerģijas tarifs būs par 21% mazāks - 119,22 eiro par MWh līdzšinējo 150,95 eiro par MWh vietā. Savukārt no 1.jūlija tarifs būs 118,36 eiro par MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas lejupslīdi biržā.

Vienlaikus "Jūrmalas siltuma" klienti turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 93,61 eiro par MWh.

Kārsavā siltumenerģijas tarifs no 1.aprīļa samazināsies par 19,3% un būs 64,54 eiro par MWh līdzšinējo 79,97 eiro par MWh vietā.

SPRK atzīmē, ka komersants, izsludinot konkursu par šķeldas piegādi siltumenerģijas ražošanai, noslēdza jaunu šķeldas piegādes līgumu ar zemāku šķeldas cenu nekā spēkā esošajā tarifā iekļautā šķeldas cena. "Kārsavas namsaimnieka" klienti no 1.aprīļa nesaņems valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs būs zemāks par valstī noteikto 68 eiro par MWh slieksni.

Alūksnē siltumenerģijas tarifs no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim būs par 5% zemāks - 88,36 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties šķeldas un granulu cenu samazinājumam tirgū.

"Alūksnes enerģijas" klienti aprīlī turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju būs 78,18 eiro par MWh.

No 1.aprīļa siltumenerģijas ražotājam SIA "Ludzas Bio-Enerģija" ražošanas tarifs samazināsies par 8,4% un būs 69,44 eiro par MWh. Komersants siltumenerģijas ražošanā izmanto šķeldu, granulas un dīzeļdegvielu. Komersants pārskatījis kurināmā resursu cenas, ņemot vērā tirgū esošās izmaiņas. Līdz ar to ražošanas tarifa samazinājums ir, pateicoties visu minēto kurināmā veidu cenu samazinājumam.

SPRK atzīmē, ka siltumenerģijas tarifiem līdz 150 eiro par MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni - 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensē 90%.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola skaidro, ka siltumenerģijas tarifi turpina samazināties gan komersantiem, kuri ražošanā izmanto dabasgāzi, gan šķeldu un granulas. Līdzšinējais kurināmā resursu cenu samazinājums saistīts gan ar labvēlīgiem laika apstākļiem Eiropā, gan mazāku kurināmā resursu patēriņu.

Viņa arī atzīmē, ka šobrīd dabasgāzes tirgus cena ir pirmskara līmenī, tomēr turpmākajiem mēnešiem cenu prognozes ir neskaidras. Būtiski to ietekmēs Ķīnas ekonomiskā atveseļošanās pēc Covid-19 apstākļiem, kas šobrīd uzrāda pakāpenisku atjaunošanos, līdz ar to pieprasījums pēc gāzes un tās cena varētu kāpt. Attiecīgi siltumenerģijas komersanti, gatavojoties nākamajai apkures sezonai, būs izaicinājumu priekšā - izvērtēt brīdi, kad slēgt līgumu par kurināmā iegādi, kā arī termiņu, uz kādu tas tiek noslēgts.