No atsevišķām pasta nodaļām sūtījumus pārvirza uz tuvākajiem pakomātiem

Ņemot vērā ierobežojumus apkalpošanai klātienē, kas saglabājas arī pēc ārkārtējās situācijas beigām no 2021. gada 7. aprīļa, daļa vienkāršo sūtījumu no vairākām pasta nodaļām tiek pārvirzīta izsniegšanai tuvākajos pakomātos teritorijās, kur tas ir iespējams un esošo pakomātu noslogojums to atļauj, informē Latvijas Pasts.

Paralēli turpinās pakomātu izvietošana sūtījumu izsniegšanai pie noslogotākajām pasta nodaļām vai to telpās, un plānots, ka šīs nedēļas nogalē pakomāts tiks izvietots pie Rīgas 57. pasta nodaļas, bet nākamnedēļ – vēl divās pasta nodaļās.

Tā kā drošības prasību dēļ viena klienta apkalpošanai klātienē nepieciešams nodrošināt 15 kvadrāmetru platību un Latvijas Pastam tādējādi nācies slēgt vairākus desmitus apkalpojošo kases sistēmu vairākos desmitos pasta nodaļu, atsevišķās vietās, kuru tuvumā ārpus pasta nodaļām esošo pakomātu noslodze to atļauj, daļa vienkāršo – nereģistrēto, neierakstīto, neapdrošināto – pasta sūtījumu tiek novirzīta izsniegšanai pakomātos. Par sūtījuma saņemšanu konkrētā pakomātā klienti, kas uz sūtījuma norādījuši korektu mobilā tālruņa numuru, tiek informēti ar īsziņām.

Tā kā Latvijas Pastā izmantoto pakomātu pakalpojumu apjoms 2021. gada pirmajos mēnešos ir trīskāršojies, ne visos pakomātos iespējams izvietot saņemšanai pasta nodaļās adresētos un attiecīgi apmaksātos sūtījumus, taču daļā teritoriju šāds risinājums ir atrasts. Vienkāršie neliela izmēra sūtījumi saņemšanai pakomātos tiek novirzīti no Rīgas 57. nodaļas Prūšu ielā 2 uz pakomātiem tirdzniecības centrā "Akropole" Maskavas ielā 257 un tirdzniecības centrā "Zoom" Maskavas ielā 400, no Rīgas 83. pasta nodaļas Dzirciema ielā 1a uz pakomātu tirdzniecības centrā "Olimpia" Āzenes ielā 5 un no Majoru pagaidu pasta nodaļas telpām Strēlnieku prospektā 16 uz pakomātu tirdzniecības centrā "Rimi" Lielupē, Viestura ielā 22.

Paralēli turpinās arī sūtījumu izsniegšanas pakomātu izvietošanas process pie noslogotākajām Rīgas un citu pilsētu pasta nodaļām vai to telpās, un paredzams, ka jau šīs nedēļas beigās šāds pakomāts tiks izvietots arī "Mego" Prūšu ielā 2, kur darbojas Rīgas 57. pasta nodaļa. Tā kā Rīgas 57. pasta nodaļa un Rīgas 83. pasta nodaļa, kur sūtījumu izsniegšanas pakomāts diennakts režīmā darbojas jau vairākas nedēļas, ir nodaļas ar vienu no vislielākajiem sūtījumu apjomiem, daļa sūtījumu plūsmas arī turpmāk tiks virzīta uz pakomātiem ārpus šīm nodaļām, lai pagūtu izsniegt visus tajās ienākošos sūtījumus un mazinātu nepieciešamību apmeklēt nodaļu.

Ņemot vērā nepieciešamību izsniegt iespējami daudz sūtījumu, sākotnēji pasta nodaļās izvietotie pakomāti būs paredzēti tikai sūtījumu saņemšanai – sūtījumu nosūtīšanas funkcija tiks aktivizēta, tiklīdz sūtījumu izsniegšanas plūsma nodaļās kļūs vienmērīgāka. Lai sūtījumu aprite būtu maksimāli raita, aicinām klientus sūtījumus no pakomātiem izņemt, cik ātri iespējams, lai ļautu tos saņemt arī nākamajiem klientiem.

Turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme būtiski ietekmē gan ienākošo sūtījumu plūsmu, gan pakalpojumu sniegšanu pasta nodaļās. Starptautisko sūtījumu plūsma ir ļoti nevienmērīga, vienlaikus bieži ienākot lielam sūtījumu apjomam no ārvalstīm, kas pēc apstrādes Latvijas Pasta šķirošanas kompleksā tiek nogādāti pasta nodaļās un ir vienlaikus jāizsniedz lielam skaitam klientu. Tajā pašā laikā iespējas apkalpot klientus pasta nodaļās samazinās: vairākos desmitos pasta nodaļu drošības prasību dēļ samazināts uz vietas apkalpojamo cilvēku un attiecīgi – arī kases sistēmu skaits.

Kopējais Latvijas Pasta pakomātu skaits pēc 18 sūtījumu izsniegšanas pakomātu izvietošanas sasniegs 80, un papildus izsludināts iepirkums vēl 120 jauniem pakomātiem.