No dzelzceļa kravu pārvadātāja 'Baltijas Ekspresis' valdes atcelts Alvis Hāze

30.janvārī no AS "Baltijas Ekspresis" valdes locekļa amata atcelts Alvis Hāze, informē "Lursoft Klientu portfelis". Šo amatu Hāze ieņēma kopš 2017. gada februāra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

AS "Baltijas Ekspresis" valdes priekšsēdētāja amatu arī turpmāk ieņems Māris Bremze, valdes locekļa amatā pārapstiprināta Līva Kroje, savukārt Alvja Hāzes vietā valdes locekļa amata pienākumus turpmāk pildīs Ivars Landmanis. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka Ivars Landmanis vienlaikus ir arī AS "Ventbunkers" un SIA "MN Logistics" valdes loceklis, kā arī AS "Ventspils tirdzniecības osta" padomes loceklis.

Tikmēr Hāze šobrīd turpina ieņemt amatus deviņu uzņēmumu valdēs un padomēs.

Dzelzceļa kravu pārvadātājs AS "Baltijas Ekspresis", kas Latvijas teritorijā veic tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus, 2020. gadā pārvedis 2 milj.t tranzīta kravas. No tiem 25% bija ogļu beramkravas, 55% - naftas produktu lejamkravas, 10% - minerālmēslojumi, bet vēl 10% - citas beramkravas. Pērn uzņēmums nodrošinājis dzelzceļa manevru darbu 5,7 tūkst. stundu apjomā.

Līdz ar kravu apjoma samazinājumu, aizpērn samazinājies arī AS "Baltijas Ekspresis" apgrozījums. Pēc tam, kad 2019. gadā AS "Baltijas Ekspresis" apgrozīja 38,6 miljonus eiro, aizpagājušajā gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājās līdz 12,13 miljoniem eiro. Pretstatā 174,05 tūkstošu eiro peļņai 2019. gadā, aizpagājušo gadu uzņēmums noslēdza ar 2,09 miljonu eiro zaudējumiem. "Lursoft" Multi atskaites dati rāda, ka pēdējo reizi ar zaudējumiem uzņēmums strādājis 2005. gadā.

AS "Baltijas Ekspresis" patiesie labuma guvēji ir Aivars Lembergs, Ursula Harrand un Rūdolfs Meroni.