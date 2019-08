No ģimenes uzņēmuma līdz Ķīnas tirgum

Mērķtiecīgs darbs, sapnis par eksportu, saliedēta komanda un sarežģītu projektu risināšana – tās ir tikai dažas kvalitātes, kas raksturo ģimenes uzņēmumu “Flora”. Sākuši kā neliela galdniecība Jelgavā, nu īpašnieki var lepoties ar stabilu sadarbību ar daudzām pasaules valstīm, pošoties ieiet un nostiprināties arī miljardu lielvalstī Ķīnā.

SIA "Flora" dibināta 1991. gadā ar 18 darbiniekiem, izaugot par savā nozarē atzītu uzņēmumu.

"Esam uzkrājuši milzīgu pieredzi, kā rezultātā definējām savu darbības filozofiju – strādāt godīgi, domāt ilgtermiņā, netiekties uz masveida ražošanu, bet gan celt kvalitāti un paplašināt tehnoloģiskās iespējas," saka SIA "Flora" direktors Edijs Vegners, "mūsu piedāvātā produkcija tiek izgatavota, izmantojot visaugstākās kvalitātes izejmateriālus, modernas ražošanas tehnoloģijas un pielietojot rūpīgu tehnoloģisko kontroli."

Visi ražošanas procesi notiek vienuviet, sākot no brīža, kad uzņēmuma teritorijā tiek ievesta zāģbaļķu krava līdz brīdim, kad meistari dodas veikt gatavo logu vai durvju montāžu. SIA "Flora" pēc individuāliem pasūtījumiem projektē un izgatavo plašu produktu klāstu – visa veida koka logus, vēsturiskos logus, fasāžu sistēmas, ziemas dārzus, mansarda stiklojumu, ārdurvis, iekšdurvis, dekoratīvos apdares paneļus kā arī cita veida koka izstrādājumus.

SIA "Flora" iecere par eksportu uz Ķīnu tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Eiropas Savienības finansēta projektu "LEF Network to China", kur uzņēmumi no Latvijas, Somijas un Igaunijas jūlijā devās biznesa vizītē uz šo Āzijas lielvalsti.

"Iespaidi joprojām ir ļoti spilgti un droši vien vēl nepieciešams laiks, lai līdz galam saprastu un saredzētu šīs vizītes "esenci". Varu droši teikt, ka dzīvojam "burbulī" par to, kas un kāda ir Ķīna, jo informācija, ko es zināju, ir ļoti kļūdaina," atzīst Vegners, piebilstot, ka lielās pilsētas ir ļoti modernas un savā ziņā pat pārspēj Eiropu, bet ir lietas, kas vēl arvien ievērojami atpaliek un izpratnes ziņā ir tādā līmenī, kā pie mums bija deviņdesmitajos. "Ja atrod pareizo nišu savai darbībai, tad noteikti var gūt panākumus."

SIA "Flora" vadītājs arī norāda, ka tirgus ir ar milzīgu potenciālu un tur grib būt visi. "Mēs vienmēr fokusējamiem uz pircēja vēlmēm un rodam risinājumu kā tehnoloģiski tās īstenot. Mūsu darbā nav "sīkumu", mēs pievēršam uzmanību katrai detaļai, risinājumam. Mūs interesē ne tikai galamērķis bet "process"," skaidro Vegners.

Par galvenajiem izaicinājumiem uzņēmuma vadītājs uzskata Latvijas un Ķīnas attālumu, kas, protams, ietekmē eksportu un produkcijas gala cenu. Jārēķinās arī ar politiskās un ekonomikas situāciju pasaulē, jo vienmēr pastāv risks, ka rūpīgi ieguldītais darbs un laiks sadarbības veidošanai nesekmējas, un tādējādi vienā acu mirklī visu var pazaudēt. "Mēs esam maza valsts, un mūsu uzņēmumi pasaules mērogā ir nelieli. Tādēļ būtiski fokusēties uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību un, protams, arī kvalitāti," saka Vegners. Šajā gadījumā būtiski arī spēt apvienot spēkus ar citiem mūsu reģiona uzņēmumiem, lai piedāvātu jau gatavus, interesantus risinājumus, piemēram, SIA "Flora" ražotos koka logus jau paredzot koka māju ražotāju projektos.

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.