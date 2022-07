No mājokļa pirkšanas interesentus lielākoties attur augstā cena

Pārāk augstās nekustamo īpašumu cenas ir galvenais faktors, kas attur cilvēkus no jauna mājokļa iegādes. Viens no šķēršļiem ir arī kvalitatīvu mājokļu trūkums potenciālo pircēju interesējošā rajonā.

Augstās nekustamā īpašuma cenas par lielāko šķērsli tirgus izpētes un sabiedriskās domas pētījumu aģentūras "Norstat" un "Bigbank Latvija" kopīgi veiktajā aptaujā nosauca 34% no visiem uzrunātajiem un divas trešdaļas no tiem, kuri apsver domu tuvākajā laikā tikt pie jauna mājokļa.

Šis arguments ir būtiskākais tieši gados jaunajiem cilvēkiem. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem cena attur 46% no visiem respondentiem, bet 30-39 gadīgo grupā – 43%. Ņemot vērā, ka Rīgā dzīvokļi ir krietni dārgāki nekā citur Latvijā, cena rīdzinieku izvēli ietekmē vairāk nekā ārpus galvaspilsētas dzīvojošos. Rīgā tā ir traucēklis pirkuma veikšanai 39% aptaujāto, kamēr pārējā valsts teritorijā vien trijiem no katriem 10.

Desmitā daļa aptaujāto norāda, ka viņus interesējošajā rajonā trūkst kvalitatīvu mājokļu, tādēļ domu par jaunas dzīvesvietas iegādi vismaz uz laiku nācies atmest. Arī šī problēma ir aktuālāka tieši rīdziniekiem, kur labu mājokļu pietrūkst 13% iedzīvotāju. Savukārt laukos tas ir šķērslis vien 4%, ko gan varētu skaidrot ar iedzīvotāju pieticīgākajām prasībām, vai arī lēmumu pašam būvēt māju.

Ne mazāk nozīmīgs šķērslis ir finansējuma pieejamība. Tā likusi mainīt lēmumu iegādāties īpašumu 11% no visiem aptaujātiem. 7% no tiem bankas piedāvātie nosacījumi šķituši neizdevīgi. No aptaujas izriet, ka neizdevīgi nosacījumi vairāk nav apmierinājuši mazpilsētu iedzīvotājus. To vidū par bankas nevēlēšanos būt pretimnākošai sūdzējās 10%.

Nekustamā īpašuma iegādi šobrīd neapsver 52% no visiem aptaujātajiem, jo nesen jau ir iegādājušies mājokli vai arī viņus vēl apmierina pašreizējā dzīvesvieta. Aptaujā piedalījās 1035 Latvijas iedzīvotāju.

