No Rīgas līdz Tallinai ar vilcienu: ilgs ceļojums ar nīkšanu stacijā

Ar vilcienu no Rīgas līdz Tallinai nokļūt ir iespējams, tomēr šāds ceļojums, visticamāk, prasīs visu dienu. AS “Pasažieru vilciens” (PV) no Latvijas galvaspilsētas aizved līdz Igaunijas pierobežas pilsētai Valgai, bet, lai no turienes tiktu līdz Tallinai jau ar kaimiņvalsts pasažieru vilcienu operatora “Elron” palīdzību, ir jāgaida vairākas stundas.

Mēģinājumi saskaņot laikus, lai ceļotājgribētāji no Rīgas raitāk varētu nokļūt Tallinā, ir bijuši, "Delfi Bizness" atzīst PV Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Zviedre. Tomēr tas atdūries pret secinājumu, ka pēc šādiem braucieniem pieprasījums ir pārāk mazs. Tāpēc vismaz pagaidām izmaiņas, visticamāk, nav gaidāmas.

Nevar atrast kompromisu

Vilcieni no Rīgas Centrālās stacijas uz staciju Valgā katru dienu atiet plkst.10.46 un 18.16, galā nonākot attiecīgi plkst.13.42 un 20.50. Savukārt no Valgas uz Tallinu Igaunijas "Elron" vilcieni kursē trīs reizes dienā – plkst.6.35, 11.53 un 17.41.