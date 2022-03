No šodienas siltums Rīgā paliek vēl dārgāks

No 11. marta AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs pieaugs līdz 74,08 eiro par megavatstundu (MWh), informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 1. marta līdz 11. martam "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs bija 69,36 eiro par MWh, kas bija par 3,9% vairāk nekā februārī.

No šodienas tarifa kāpums, salīdzinot ar februāri, ir 11%.

Tarifa palielinājums no šodienas saistīts ar dabasgāzes cenas pieaugumu un jauna dabasgāzes iegādes līguma noslēgšanu, skaidro SPRK pārstāvji.

Vienlaikus SPRK atgādina, ka šajā apkures sezonā – līdz aprīļa beigām – mājsaimniecībām tiks piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis – 68 eiro par MWh, kas noteikts saistībā ar valsts atbalstu enerģijas cenu sadārdzinājuma dēļ.

Jau ziņots, ka šajā apkures sezonā "Rīgas siltuma" tarifs auga jau vairākas reizes. No 1.septembra tas, salīdzinot ar iepriekšējo maksu, pieauga par 26,6%, bet no 1.novembra – vēl par 16,5%.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.