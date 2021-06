Nodrošinās alkoholisko dzērienu, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, elektronisku uzskaiti

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) veiktās izmaiņas kārtībā, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmaiņas nodrošinās piegādāto alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, elektronisku uzskaiti, tādējādi mazinot administratīvo slogu un izmaksas komersantiem, kā arī optimizējot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izvērtēšanas procesu.

Līdz ar izmaiņām VID varēs nodrošināt alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, daudzuma uzskaiti vienotā sistēmā; veikt iesniegumā un atļaujā norādāmās informācijas aktualizēšanu; nodrošināt iesniegumu atļaujas saņemšanai un pārreģistrācijai iesniegšanu EDS strukturētā formā; atļaujas izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas procesu organizēt maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS).

Šobrīd atļaujas iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, tiek izsniegtas papīra veidā un piegādātājam (vai noteiktos gadījumos lietotājam) ir jāaizpilda alkoholisko dzērienu uzskaites tabula, kas tiek norādīta kā pielikums atļaujai. Alkoholisko dzērienu uzskaites tabulā ir jānorāda konkrētās piegādes datums un attaisnojuma dokumenta numurs, alkoholisko dzērienu atlikums pirms piegādes (litri/absolūtā spirta litri), alkoholisko dzērienu piegādātais daudzums (litri/absolūtā spirta litri), alkoholisko dzērienu daudzums pēc piegādes (litri/absolūtā spirta litri), piegādātāja atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums un lietotāja atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

Praksē papīra veida atļaujām pastāv dažādi riski to ļaunprātīgai izmantošanai, kā, piemēram, atļautā iegādes limita pārsniegšana, ko ir grūti savlaicīgi konstatēt vai arī tas tiek konstatēts, veicot kompleksas pārbaudes. Savukārt, izmantojot elektronisku alkoholisko dzērienu piegādes uzskaiti, limitu pārsniegšana nebūs iespējama. Izmantojot elektronisko akcīzes nodokļa atbrīvojumu piešķiršanas sistēmu, tiktu samazināts administratīvais slogs komersantiem, jo komersantiem, kas iegādājas alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumus, nevajadzētu atļauju saņemt papīra veidā. Savukārt alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādātāji tiešsaistē (online režīmā) reģistrējot konkrēto piegādi, varētu pārliecināties par to, vai konkrētajam komersantam ir tiesības iegādāties konkrētu daudzumu alkoholisko dzērienu. Arī no kontroles aspekta tā ir daudz drošāka, precīzāka un stabilāka datu uzkrāšanas un izmantošanas sistēma, kurā dati nepārtraukti tiek aktualizēti – VID online režīmā būs pieejama informācija par veiktajām piegādēm, skaidro FM.

Analizējot iespējamos elektroniskās sistēmas izveidošanas variantus, secināts, ka visefektīvāk būtu izmantot EDS, kurā ir paredzēts iestrādāt iesniegumus atļauju saņemšanai strukturētā formā, tādējādi nodrošinot atļauju saņemšanas, izsniegšanas un anulēšanas procesu elektroniski, kā arī atļautā alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, daudzuma uzskaiti vienotā sistēmā.

Lai lietotājs, kuram 2021. gada 1.jūlijā būs spēkā esoša atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, varētu saņemt atļauto, bet neizņemto alkoholisko dzērienu iegādes apjomu, VID EDS jāievada informācija par alkoholisko dzērienu daudzumu, kas piegādāts līdz 2021. gada 30. jūnijam, salīdzinot VID rīcībā esošo informāciju ar lietotāja atļaujas pielikumā norādīto. Tāpēc noteikumos jāparedz, ka lietotājs, kuram atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, izsniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc pēdējās alkoholisko dzērienu iegādes, kas notikusi līdz 30.jūnijam, iesniedz minēto atļauju VID, lai nodrošinātu līdz atļaujas derīguma termiņam atlikušā iegādes daudzuma norādīšanu VID EDS.

Izmaiņas VID elektroniskajās sistēmās ir plānots ieviest 2021.gada 1.jūlijā.