Norisinās valsts iestāžu kopstrādes pilotprojekts

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) no 2. maija līdz 29. jūlijam savu aktivitātēs bāzēto biroju Talejas ielā 1, Rīgā atvērusi ikvienam publisko iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbiniekam. VNĪ pilotprojekta mērķis ir sekmēt valsts iestāžu kopstrādes telpu un hibrīda darba modeļa procesu ieviešanu pēcpandēmijas darba vides izmaiņu kontekstā, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts pārvaldes kopstrādes pilotprojekta ietvaros VNĪ birojā tiek sniegts atbalsts iestādēm, kas ir uzsākušas darba vides pārmaiņu procesu vai to vēl plāno. Projekta mērķis ir apzināt koplietojamo biroju pieprasījumu publiskajā sektorā, kā arī izprast motivāciju un nepieciešamību to izmantot. Tas ir solis pretī viedas darba vides koncepcijas ieviešanai valsts pārvaldē un efektīvākai biroju telpu izmantošanai nākotnē, informē VNĪ.

Kopstrādes pieredzi apgūt tiek aicināts ikviens publisko iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbinieks. Kopš projekta uzsākšanas maijā, pirmajās nedēļās VNĪ birojā darba dienu aizvadījuši vairāk nekā 150 viesdarbinieki. Iespēju izmantojušas vairākas ministrijas, tajā skaitā Ekonomikas, Zemkopības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes un Veselības. Tostarp viesojušās arī padotības iestādes, piemēram, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas autoceļu uzturētājs un citas.

VNĪ birojs šobrīd pielāgots, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darba dienu ikvienam, izmantojot individuālā un kopdarba zonas, sapulču un atpūtas telpas.

"Kopstrādes telpas un aktivitātēs-bāzēti biroji ir bijis aktuāls jautājums globālā mērogā vēl pirms pandēmijas iestāšanās, tomēr tās laikā strādāšanas veids ir mainījies neatgriezeniski, tādēļ šobrīd it īpaši nepieciešams mainīt un pielāgot esošās darba telpas, lai tās atbilstu iestāžu un darbinieku vajadzībām nākotnē. VNĪ ir saņēmusi vairākus lūgumus palīdzēt īstenot biroja pārmaiņu vadību un celt citu iestāžu darbinieku izpratni. VNĪ veic konsultācijas, analīzē ēku un to lietotāju vajadzības, piedāvā piemērotākos kopstrādes risinājumus un soļus to ieviešanai," skaidro Vārna.

Pieteikties kopstrādei VNĪ birojā, Talejas ielā 1, Rīgā valsts iestāžu pārstāvjiem iespējams "kopstrade.vni.lv", reģistrējoties vismaz vienu dienu iepriekš.

VNĪ paredz iespēju savu biroju koplietošanai valsts iestādēm piedāvāt arī nākotnē, tādējādi sekmējot arvien efektīvāku telpu izmantošanu, videi draudzīgu resursu patēriņu, kā arī finanšu ietaupījumu valsts budžetā.