Normunds Staņēvičs vadīs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā 27. aprīlī apstiprināts Normunds Staņēvičs. Jaunajā amatā viņš darbu sāks šā gada 8. maijā, ziņo šī ārstniecības iestāde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Normunds Staņēvičs ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā un administrēšanā Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga). Iepriekš ieņēmis vadošus amatus uzņēmumos “Food Union” un AS “Diena”. Šobrīd ir padomes loceklis uzņēmumā “Hortex”.

Iezīmējot turpmāko Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības vīziju, Staņēvičs uzsver: “Esmu pārliecināts, ka kopā ar slimnīcas profesionālo komandu, apvienojot pieredzi, spēsim kļūt par līderiem Latvijas medicīnas aprūpes sistēmā, tādējādi nodrošinot uz pierādījumiem un inovācijām balstītu izcilību pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanā. Šajos nozarei izaicinošajos laikos mana prioritāte saskan ar slimnīcas misiju - augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī esošā un topošā ārstniecības personāla izglītošanu.”

Vērtējot konkursa gaitu un iznākumu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka akcentē: “Uzskatām, ka konkurss ir sasniedzis mērķi. Atrasts piemērotākais kandidāts, kura līdzšinējā profesionālā darbība, vadot liela mēroga uzņēmumus, kā arī redzējums par pastāvošajiem izaicinājumiem un attīstības virzieniem saskan ar šobrīd esošajām slimnīcas nepieciešamībām.”

Tāpat viņa pozitīvi novērtē līdzšinējā valdes priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja Alekseja Višņakova darbību. “Slimnīcas vārdā izsākām lielu pateicību Aleksejam Višņakovam, kurš izaicinājuma laikā atsaucās un uzņēmās sekmīgi pildīt vadības grožus un turpināt iesāktās slimnīcas darbības.”

Atklāts konkurss uz slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 2022. gada 25. oktobrī. Tika izveidota valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisija: nominācijas komisijas vadītājs – Valts Ābols, slimnīcas padomes loceklis; nominācijas komisijas locekļi – Ilze Grīnberga, Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte, Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos; Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis, Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants – SIA “Executive Search Baltics”.

Pieteikšanās termiņš kandidātiem sākumā tika noteikts līdz 2022. gada 11. novembrim, kas ar nominācijas komisijas lēmumu tika pagarināts līdz 2022. gada 25. novembrim. Kopumā slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam tika saņemti pieteikumi no 23 kandidātiem. Nominācijas komisija visus amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kuri tika noteikti, pamatojoties uz slimnīcas valdes priekšsēdētājam nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu. Kandidātu novērtēšana notika 4 kārtās.

Apkopojot konkursa četru kārtu vērtējumus, nominācijas komisija 2023.gada 22. februārī pieņēma lēmumu Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums slimnīcas padomei.