Nosaka nepieciešamos pasākumus dzīvojamā fonda uzlabošanai

Ministru kabinets šā gada 10. decembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto Rīcības plānu ar nepieciešamajiem pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā.

Plānā ietverto pasākumu mērķis ir veicināt būvēm izvirzīto būtisko prasību nodrošināšanu, kā arī veicināt ieguldījumu veikšanu dzīvojamās mājās. Kopumā plāns paredz 11 pasākumus, kuri tiks īstenoti sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum"", Būvniecības valsts kontroles biroju, Finanšu ministriju (FM), Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Plāna pasākumi vērsti uz dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanu ekspluatācijas laikā un normatīvā regulējuma uzlabojumiem.

Tā piemēram, lai veicinātu iedzīvotājus veikt ieguldījumus mājokļu savlaicīgai uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, EM sadarbībā ar FM nākamā gada laikā plāno sagatavot priekšlikumus nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos, kas paredzētu nodokļu stimulus iedzīvotājiem, piemēram, samazinātās PVN likmes, IIN atvieglojumus u.c.

Savukārt sadarbībā ar "Altum" Ekonomikas ministrija plāno veicināt finanšu pieejamību ēku atjaunošanai nākamā gada laikā izstrādājot atbalsta programmu mājokļu tehniskā stāvokļa un labiekārtojuma uzlabošanai. Tāpat katru gadu, vismaz līdz 2025. gada beigām, EM plāno turpināt sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku norobežojošo konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēti un tipveida risinājumu sagatavošanu. Savukārt, izmantojot pašvaldību labo praksi māju apsaimniekošanā, sadarbībā ar LPS līdz nākamā gada oktobrim EM plāno izstrādāt metodisko materiālu īres maksas noteikšanai pašvaldību mājokļiem.

Papildus ir paredzēts pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti, lai nodrošināt būvvaldēm informāciju risku analīzē balstītai pieejai ēku ekspluatācijas pārbaudēm. Jāatzīmē, ka esošā BIS funkcionalitāte risku vadībai uzraudzības procesa ietvaros jau nodrošina iespēju reģistrēt informāciju par būvniecības dalībniekiem un to profesionālās darbības pārkāpumiem, bet šo funkcionalitāti ir nepieciešams uzlabot, papildus nodrošinot arī cita veidu pārkāpumu reģistrēšanu. Vienlaikus, ēku ekspluatācijas drošības sekmēšanai, paredzēts pilnveidot būvju, tai skaitā ēku, tehniskās apsekošanas regulējumu, pārskatot Latvijas būvnormatīvā LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" ietverto regulējumu.

"Mūsu dzīvojamā fonda pašreizējais stāvoklis ir rezultāts daudziem sociāli ekonomiskajiem procesiem, kā arī ēku īpašnieku motivācijas trūkumam to kvalitatīvai uzturēšanai un atjaunošanai. Sagatavotajā plānā piedāvājam virkni pasākumu, kas radīs gan priekšnosacījumus finansiāliem stimuliem ēku atjaunošanai, gan arī vēl vairāk sakārtos normatīvo regulējumu šajā jomā," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Plāns ir sagatavots, ņemot vērā Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojumā par to vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām konstatēto. Ekonomikas ministrijai tika uzdots veikt problēmu un to cēloņu izpēti un sniegt priekšlikumus to novēršanai ar mērķi rast risinājumus droša dzīvojamā fonda nodrošināšanai.

Detalizētāk ar plānā iekļautajiem pasākumiem, sagaidāmo rezultātu pēc to īstenošanas, var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.