Noskaidrota biznesa simulāciju konkursa 'Bizness24h 2020' uzvarētāju komanda

Pagājušo pirmdien, 6. aprīlī, tiešsaistes platformā norisinājās Latvijas lielākā biznesa simulāciju konkursa "Bizness24h" 2020 fināls. Dalībnieki prezentēja konkursa trešās kārtas ietvaros izstrādātās biznesa idejas konkursa fināla žūrijai. Pirmo vietu un titulu "Biznesa Guru 2020" ieguva komanda "Quarter Life Crisis" no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, kura konkursa ietvaros izstrādāja ideju, kā ražot biogāzi no aļģēm, tālāk iegūstot elektroenerģiju un siltumu, informē "Bizness24h 2020" vadītājas vietniece Līga Priedīte.

Konkursa noslēdzošās kārtas ietvaros katrai dalībnieku komandām bija jāattīsta savs unikālais biznesa koncepts uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kritēriji, pēc kuriem tika vērtēti finālistu radītie produkti, ir produkta inovativitāte, atbilstība globālajiem vai vietējiem trendiem, vai produktu iespējams realizēt un ieviest jau esošajā tirgū, patērētāju vēlmju un vajadzību apmierināšana, kā arī, cik pamatoti ir finālistu sniegtie finanšu aprēķini. Dalībnieku izstrādātās biznesa idejas aptvēra visdažādākās nozares – mobilās aplikācijas, kuras palīdzētu izvairīties no sastrēgumiem, piedāvātu darba sludinājumus vai atvieglotu procesus lidsabiedrību darbībā, apģērbs, kurš veic citas papildfunkcijas to nēsātājiem vai aizsargā no laikapstākļiem. Atbalstot zero waste dzīvesveidu, dalībnieku komandas bija radījušas vairākkārt lietojamos grāmatu vākus, ūdens pudeli ar regulējamu spiediena strūklu. Asāku izjūtu cienītājiem saistošāka būtu kādas dalībnieku komandas radītā ideja par izdzīvošanas spēles konceptu.

Uzvaras laurus konkursā plūca komanda "Quarter Life Crisis" (komandas sastāvā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Valts Kālis, Emīls Ozoliņš, Markuss Rihards Dzintars) kura konkursa ietvaros izstrādāja ideju, kā ražot biogāzi no aļģēm, tālāk iegūstot elektroenerģiju un siltumu. Kā galveno balvu komanda ieguva 800 eiro naudas balvu no Swedbank savas idejas realizēšanai, 1500 eiro atlaidi studiju maksai Banku augstskolā un "Biznesa Guru 2020" titulu. Otro vietu un balvu no Nordic Training International ieguva komanda Tasket (Komandas sastāvā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni Renārs Tukris, Līva Letīcija Pekarska, Uģis Pumpurs), kura izstrādāja alternatīvu lietotni ierastajām darba sludinājumu vietnēm. Trešo vietu un balvu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ieguva komanda Ideju Kults (Komandas sastāvā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni Kristiāns Vinters, Lorenss Martinsons, Mārtiņš Bariss), kura radīja inovatīvu augu laistīšanas sistēmu. Papildus iepriekš minētajam balvu fondam, dalībnieki ieguva arī dažādas balvas no konkursa atbalstītājiem – Zinātnes centrs AHHAA, Mansards, Falkors, Purenes.lv, un Spiediens.



"Bizness24h" ir Latvijā lielākais ikgadējais biznesa simulāciju konkurss vidusskolēniem un studentiem, kura ietvaros dalībnieki var iegūt jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību vai pārbaudīt jau esošās reālās simulācijās.

"Bizness 24h 2020" dalībnieku radītos biznesa konceptus novērtēja konkursa fināla žūrija, kurā darbojās "Nordic Training International" dibinātājs un priekšsēdētājs Uģis Strauss, "Swedbank Latvia" pārstāve Elīna Volane, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Banku augstskolas prorektore Līga Peiseniece, "Bizness24h" 2019 vadītājs Kristers Rimšāns un šī gada konkursa vadītāja Evelīna Igaune. Fināla noslēgumā žūrijas pārstāvji atzina, ka bija grūti noteikt to vienu uzvarētāju komandu, jo finālisti šogad izcili pieteica savu veikumu, un aicināja dalībniekus nepadoties biznesa ideju attīstīšanā, neatkarīgi no rezultātiem konkursa ietvaros.

Konkursu organizē "Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde" sadarbībā ar "Banku augstskolu", "Nordic Training International", "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru", "Swedbank", "airBaltic". Konkurss savā 12. norises gadā ap sevi pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu – 1.kārtai pieteicās aptuveni 740 skolēni un studenti, no kuriem 200 labākie tika konkursa 2. kārtā, taču tikai 25 labākās komandas 3. kārtā cīnījās par "Biznesa Guru 2020" titulu.