Noskaidrotas nozares, kurās pērn Latvijā dibināts visvairāk uzņēmumu

Latvijā uzņēmumu vidū populārākā darbības nozare ir tirdzniecība, kuru kā savu pamatdarbības veidu norādījusi piektā daļa no visiem uzņēmumiem. Šīs nozares popularitāte nav mazinājusies arī 2020. gadā, jo to kā savu pamatdarbības nozari izvēlējušies 17,3% no visiem pērn reģistrētajiem uzņēmumiem. Vairāk nekā puse no tiem nodarbojas ar mazumtirdzniecību, liecina "Lursoft" pētījums.

Tiesa, ja salīdzina pagājušā gada datus ar 2015. gada rādītājiem, redzams, ka tirdzniecības nozares popularitāte nedaudz sarukusi, jo pirms pieciem gadiem jaunreģistrēto uzņēmumu vidū tirdzniecība aizņēmusi 23% no visiem jaunajiem uzņēmumiem, piedevām, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā pirms pieciem gadiem reģistrēts teju vienāds uzņēmumu skaits.

Gluži tāpat kā pirms pieciem gadiem, arī pērn otra populārākā darbības nozare jauno uzņēmumu vidū ir profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi. To vidū ietilpst, piemēram, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi, vadības konsultāciju pakalpojumi u.c. Jānorāda, ka teju visas šīs apakšnozares bijušas vienlīdz populāras, izņēmums bijuši uzņēmumi, kas sniedz arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, kā arī zinātniskās pētniecības darbs, kur reģistrēto uzņēmumu skaits ir salīdzinoši mazs.

Teju nemainīga jauno uzņēmēju vidū šo gadu laikā bijusi arī interese par būvniecības pakalpojumu reģistrēšanu, kas gan 2015., gan arī 2020. gadā veidojuši aptuveni 9% no kopējā jauno uzņēmumu skaita. Tikmēr transporta un uzglabāšanas nozare, salīdzinot ar 2015. gada rādītājiem, jauno uzņēmumu vidū ir kļuvusi populārāka. "Lursoft" izpētījis, ka 2015. gadā šī nozare jaunreģistrēto uzņēmumu vidū atradās vien 8. vietā, kamēr pagājušajā gadā – 4. Lielāko daļu no šiem uzņēmumiem veido kravu pārvadājumi pa autoceļiem, taču ir reģistrēti arī jauni uzņēmumi tādās apakšnozarēs kā uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, pasta un kurjeru darbība. Jānorāda, ka pasta un kurjeru pakalpojumu nozare pērn piedzīvoja īpaši strauju kāpumu, jo Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekmē daudzi iedzīvotāji devuši priekšroku pirkumiem internetā, kas, likumsakarīgi, palielinājis pieprasījumu arī pēc pasta un kurjeru pakalpojumiem. Visticamāk, šis apstāklis arī bijis viens no faktoriem, kas mudinājis uzņēmējus šajā apakšnozarē reģistrēt jaunus uzņēmumus.

Analizējot nozares, kurās 2020. gadā darbību uzsākuši jauni uzņēmumi, redzams, ka mazumtirdzniecība atradusies pirmajā vietā teju visos reģionos. Izņēmums ir Latgale, kur biežāk nekā mazumtirdzniecības uzņēmumi pērn reģistrētas firmas, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumu sniegšanu. Interesanti, ka Latgalē, kā arī Kurzemē, neskatoties uz nozares grūtībām, starp top 5 populārākajām uzņēmējdarbības sfērām jauno uzņēmumu vidū ierindojušies arī ēdināšanas pakalpojumi.

Reģionos populārāko nozaru galvgalī atrodas arī lauksaimniecība, savukārt Rīgā tā vietā topā iekļuvuši uzņēmumi, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu operācijām, savukārt Pierīgā – datorprogrammēšana. Jānorāda, ka galvaspilsētā datorprogrammēšana pērn bijusi 6. populārākā nozare, kamēr Kurzemē un Vidzemē – 13., Zemgalē – 12., bet Latgalē – 7.

Visos reģionos gluži tāpat kā mazumtirdzniecība, starp populārākajām nozarēm 2020.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu vidū izvirzījusies arī būvniecība.

Populārākās 2020. gadā reģistrēto uzņēmumu darbības nozares reģionos

Rīgā:

Mazumtirdzniecība Vairumtirdzniecība Sauszemes un cauruļvadu transports Operācijas ar nekustamo īpašumu Specializētie būvdarbi

Pierīgā:

Mazumtirdzniecība Specializētie būvdarbi Sauszemes un cauruļvadu transports Datorprogrammēšana, kosultēšana un saistītas darbības Vairumtirdzniecība

Vidzemē:

Mazumtirdzniecība Sauszemes un cauruļvadu transports Specializētie būvdarbi Mežsaimniecība un mežizstrāde Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Zemgalē:

Mazumtirdzniecība Sauszemes un cauruļvadu transports Ēku būvniecība Specializētie būvdarbi Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Latgalē:

Sauszemes un cauruļvadu transports Mazumtirdzniecība Specializētie būvdarbi Ēdināšanas pakalpojumi Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Kurzemē:

Mazumtirdzniecība Sauszemes un cauruļvadu transports Specializētie būvdarbi Ēdināšanas pakalpojumi Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Jau vēstīts, ka 2020. gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu laikā. Pērn reģistrēti 8938 jauni uzņēmumi, kas ir par 14,42% mazāk nekā 2019. gadā. Analizējot jaunu uzņēmumu reģistrēšanas dinamiku pa mēnešiem, redzams, ka pagājušā gada janvārī vēl bija vērojama pozitīva tendence un jauno uzņēmumu bijis pat vairāk nekā 2019. gadā, taču turpmākajos mēnešos reģistrēts samazinājums. Vēl bez janvāra, kad jauno uzņēmumu bijis vairāk nekā gadu iepriekš, pozitīva tendence reģistrēta vēl tikai jūlijā un septembrī.