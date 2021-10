Noskaidrotas šā gada labākās sociālās uzņēmējdarbības idejas

Sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursa "Tam labam būs augt" finālā šodien uzvarēja un katrs naudas balvu 2000 eiro apmērā ieguva sociālā uzņēmuma "Barboleta" izveidotāja Baiba Blomniece-Jurāne un "Intelekta attīstības centra" dibinātājs Oskars Grīslis.

Konkursu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar "Luminor" banku. Vienu no galvenajiem uzvarētājiem noteica konkursa žūrija, otru – tiešraides skatītāju balsojums. Pasākuma tiešraide bija skatāma portālā "Delfi".

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa pēc uzvarētāju noskaidrošanas pauda prieku par to, ka sociālā uzņēmējdarbība Latvijā attīstās, tādējādi radot pārmaiņas arī visā sabiedrībā: "Var redzēt, ka organizācijas arvien vairāk apzinās sevi kā sociālos uzņēmumus. Un tas ir liels sasniegums, ņemot vērā, ka vēl nesen par sociālo uzņēmējdarbību runājām kā par kaut ko jaunu. Ceram, ka sociālo uzņēmumu Latvijā nākotnē būs arvien vairāk, tie spēs atrast jēgpilnus biznesa modeļus un arī komunicēt savu sociālo ietekmi, stāstīs par labajiem darbiem, lai rastos arvien jauni atbalsta mehānismi. Gan valsts, gan pašvaldības, gan lielie uzņēmumi ļoti daudz var darīt, lai sociālos uzņēmumus atbalstītu, protams, arī katrs no mums to var darīt, piemēram, nopērkot to radītos produktus vai izmantojot pakalpojumus un tādējādi paceļot sociālo uzņēmējdarbību kā jomu jau nākamajā attīstības stadijā. Šodien desmit finālisti pierādīja, ka tas ir iespējams, idejas ir lieliskas un ļoti vajadzīgas. Ir patiešām liels prieks, ka nebaidāmies darīt un īstenot savas idejas." Regita Zeiļa arī norādīja, ka Latvija uz visu Baltijas valstu fona sociālajā uzņēmējdarbībā ir uzskatāma par pirmrindnieci un ir soli priekšā, jo mūsu valstī ir gan speciāls likums, gan valsts atbalsta sistēma. Līdz ar to gan Lietuva, gan Igaunija šobrīd skatās uz mūsu pieredzi. Asociācijas vadītājas skatījumā Baltijas valstīs kopumā ir daudz veiksmīgu sociālo uzņēmumu.

"Intelekta attīstības centrs", kas tika atzīts par konkursa uzvarētāju žūrijas vērtējumā, ir pirmais uzņēmums Baltijā, kurš padara neirotreniņu apmācības pieejamas visiem, kurus interesē savu spēju attīstība. Centra darbības pamatā ir uzmanības un koncentrēšanās spēju trenēšana, emociju regulēšanas jautājumi, kā arī kognitīvo prasmju attīstīšana – ātrlasīšana, matemātika un atmiņa. Ar dažādām apmācību metodēm tiek veicināta izglītības apguves kvalitāte un klienti – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, tiešā veidā tiek mācīti izprast sava prāta darbību un paplašināt kognitīvo spēju robežas. Centra galvenā misija ir padarīt šādu apmācību metodiku pieejamu visiem Baltijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. "Intelekta attīstības centra" dibinātājs Oskars Grīslis pēc konkursa noslēguma pauda pateicību par viņa idejai piešķirto novērtējumu un atzīmēja konkursa ietvaros gūto pieredzi, kontaktus un sadarbības iespējas. Par piešķirto finansējumu tiks iegādātas iekārtas, organizētas apmācības, pirmkārt, vecākiem un pusaudžiem, tādā veidā palīdzot risināt daudzus sasāpējušus jautājumus.

Savukārt, sociālais uzņēmums "Barboleta", kas uzvarēja tiešraides skatītāju balsojumā, pievērsies trauksmes un stresa problemātikai – pēdējo divu gadu laikā ar šīm sajūtām bieži saskaroties kā pieaugušie, tā bērni un jaunieši. Lai palīdzētu šīs sajūtas salīdzinoši ātrā un vieglā veidā izprast un mazināt, sociālais uzņēmums radījis īpašu metodisko materiālu – spēli "Kas ar mani notiek?". Tā ir piemērota spēlēšanai klasē, pie speciālista, ģimenes vai draugu lokā. Uzņēmuma izveidotāja Baiba Blomniece-Jurāne pēc konkursa sacīja, ka jau ir paziņojusi tipogrāfijai, ka pēc naudas balvas iegūšanas tiks paplašināti sadarbības apmēri.

Konkursā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas un projektus prezentēja arī: Lauma Reniņa, "Hospiss Māja", Madara Mickeviča, centrs "Esi", Anastastija Jahova, "Pūkainis.lv", Aivija Bārda, "B&B Buildings", Nadīna Millere, "Iģenes pērle", Liene Logina, "CareLat", Natālija Lukina-Prāve, projekts "dar-IT" un Aija Vule, "Kustības brīvība/Ogres Varde".

Kopumā konkursā tika saņemti vairāk nekā 60 sociālās uzņēmējdarbības ideju un projektu pieteikumi no visas Latvijas. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzītas 26 spēcīgākās idejas un projekti, kuru autori piedalījās prezentācijas prasmju apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus.

Konkursu "Tam labam būs augt" jau otro gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai.