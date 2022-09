Sociālās uzņēmējdarbības konkursa "Tam labam būs augt" finālā piektdien tika noskaidrotas šā gada labākās sociālās uzņēmējdarbības idejas. Konkursa žūrijas balvu saņēma biedrības "Gaismas laiva" projekts "Radīts kustībai", kura ietvaros tiek ražoti apģērbi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet skatītāju balsojumā par labāko tika atzīta "Branku jauniešu centra TUVU" ideja izveidot jauniešu "Coffee Shop" pirmās darba pieredzes iegūšanai.

Abi projekti saņēma naudas balvas 2000 eiro apmērā.

Konkursa tiešraide bija skatāma portālā "Delfi".

Biedrības "Gaismas laiva" projekta "Radīts kustībai" pārstāve Diāna Ponaskova savā prezentācijā uzsvēra, ka Latvijā ir vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti un starp viņiem ir 37 tūkstoši cilvēku ar kustību traucējumiem, kuri ikdienā piedzīvo izaicinājumu iekļauties sabiedrībā un viņiem ir ierobežotas iespējas līdzdarboties ārvidē aktīvās atpūtas notikumos. Projekts "Radīts kustībai" cenšas mazināt šo problēmu, izstrādājot funkcionālus apģērbus un aksesuārus šiem cilvēkiem, īpaši bērniem. Diāna Ponaskova uz skatuves demonstrēja produkta prototipu – uzročus, kas pasargā ratiņkrēslā esoša cilvēka rokas brauciena laikā, bet projekta ietvaros tapuši arī citi prototipi pieaugušiem cilvēkiem. "Mēs vēlamies šos prototipus – kāju sildītājus un uzročus – radīt tieši bērnu auditorijai, jo bērniem ir citādas vajadzības nekā pieaugušajiem," akcentēja projekta pārstāve. Viņa arī norādīja, ka mērķis ir eksports un jau tagad citās valstīs ir interese par šo produktu.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt "Branku jauniešu centra TUVU" pārstāve Beatrise Līva Bebriša iepazīstināja ar kafijas pārdošanas biznesa ideju – jauniešu "Coffee Shop". Projekta ietvaros paredzēts palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, jo, strādājot jaunatnes jomā, bieži jāsaskaras ar problēmu, ka jauniešiem ir grūtības iekļūt darba tirgū un iegūt pirmo darba pieredzi, ko viņi tik ļoti vēlas. Tāpēc, domājot par to, kā palīdzēt, radusies ideja par jauniešu "Coffee Shop". Tādējādi jauniešiem tiks piedāvātas vairākas darbavietas, nodrošināta brīvprātīgā darba pieredze, kā arī tiks sniegts atbalsts jauniešu iniciatīvām. Plānots, ka priekšroka tiks dota jauniešiem, kas nestrādā un nemācās. Konteiners, kurā atradīsies "Coffee Shop", šobrīd ir būvniecības pēdējā posmā. Jaunieši tiekas katru ceturtdienu un kopā mācās dažādas būvniecības prasmes. Pirms tam jaunieši arī iesaistījušies dizaina un projektēšanas procesos, kā arī kopā izstrādājuši biznesa plānu. Lielākais finansiālais atbalsts projektam ir no Jelgavas novada pašvaldības, tāpēc "Coffee Shop" īpašumtiesības būs novadam, bet jaunieši šīs telpas varēs izmantot bez nomas maksas. Biznesa modelis paredz peļņu gūt, pārdodot labu kafiju, citus dzērienus un nelielas uzkodas, kā arī organizējot kultūras pasākumus vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesentiem. Konkursā iegūto naudas balvu projekta autori ieguldīs iekārtu iegādē.

Foto: Publicitātes foto

Konkursa finālistiem tika piešķirtas arī vairākas simpātiju balvas. Attīstības finanšu institūcija "Altum" savu balvu piešķīra idejai par mobilo pīļu ganāmpulku kailgliemežu apkarošanai, mazumtirgotājs "Rimi" – "Engineering for children" – projektam par bērnu izglītošanu par pārtikas produktu ražošanu un to uzturvērtību. "Rimi" pārstāve arī norādīja, ka uzņēmums ir ieinteresēts sadarboties ar šī projekta komandu. Augstskola RISEBA balvas piešķīra "ĒT Resursu Centrs", kas nodrošina psihiskās veselības pakalpojumus un speciālistu palīdzību personām, kuras cieš no ēšanas traucējumiem, projektam par mobilo pīļu ganāmpulku, kā arī "Engineering for children".

Konkursā savus sociālos uzņēmumus un sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja arī: "Faveo" – atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm; "Kaņepes Kultūras centrs" – izglītojošas aktivitātes seksuālās vardarbības un seksisma mazināšanai sabiedrībā; "TIME TR LV" – bijušo ieslodzīto nodarbināšana un lietotas sadzīves tehnikas restaurācija; "Difftravel" – tūrisms cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti; "Neredzamā pasaule" no Mārupes novada – ekskursijas tumsā, kuras vada neredzīgi gidi.

Kopumā konkursā tika saņemti 50 sociālo uzņēmēju un sociālās uzņēmējdarbības ideju autoru pieteikumi. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzīti 25 spēcīgākie uzņēmumi un idejas, kuru autori piedalījās prezentācijas prasmju apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus.

Konkursu "Tam labam būs augt" trešo gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar "Luminor" banku. Tā mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Pasākuma norisi atbalsta Attīstības finanšu institūcija "Altum", līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem, "Rimi" un portāls "Delfi".