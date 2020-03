Noskaidroti Latvijas labākie darba devēji

Labākā un populārākā darba devēja titulu "Top darba devējs 2019" jeb darba devējs, kurš pirmais nāk prātā kā labākā darbavieta, otro gadu pēc kārtas ieguva AS "Swedbank", informē aptaujas organizētājs "CV-Online Latvia".

Aptaujas balsojumā starp darba devējiem bija sīva cīņa vietu sadalījumā, tikai divi uzņēmumi labāko darba devēju top 50 sarakstā savu pozīciju saglabājuši, tomēr pirmās vietas ieguvējs var lepoties ar pārliecinošu balsu pārsvaru.

Tituls "Gada izaugsme 2019" tika piešķirts telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumam SIA "Bite Latvija", labāko darba devēju sarakstā pavirzoties par visvairāk vietām uz augšu, 32 vietas augstāk salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem. Savukārt tituls par valsts pārvaldē iekārojamāko darbavietu jau otro gadu pēc kārtas netika pasniegts, jo neviens no valsts pārvaldes uzņēmumiem neiekļuva starp 50 visaugstāk novērtētākajiem un populārākajiem darba devējiem. Aptaujā "Top darba devējs 2019" tika īpaši izcelts uzņēmums, par kuru visvairāk balsojuši darba ņēmēji, kas šobrīd nestrādā šajā uzņēmumā. Šo atzinību kā iekārojamāko potenciālā darbavieta ieguva "Swedbank".

"Aptaujas rezultāti apstiprina to, ka uzņēmumi ar spēcīgu organizācijas kultūru, kas domā un strādā pie sava darba devēja tēla un reputācijas pozitīvas pieredzes nodrošināšanai gan esošajiem, gan potenciālajiem darbiniekiem, likumsakarīgi ierindojas saraksta augšdaļā. Uzņēmumi arvien biežāk pievērš uzmanību arī ilgtspējīgai attīstībai, pielāgojot atbilstoši savus uzņēmuma procesus, produktus un lēmumus, lai veicinātu visu iesaistīto pušu izaugsmi. Darbinieki vēlas strādāt pie tādiem darba devējiem, kas ne tikai nodrošina labus darba nosacījumus, bet arī tādu darba vidi, kas ļauj attīstīties un sniedz vienlīdzīgas iespējas ikvienam jēgpilna darba veikšanai," stāsta "CV-Online Latvia" vadītājs Aivis Brodiņš.

Nosakot iekārotākās darbavietas biznesa sektoros, kur balsošanai tika piedāvāti pēc noteiktiem kritērijiem atlasīti uzņēmumi, titulu "Top darba devējs 2019 finanšu sektorā" jau astoto gadu pēc kārtas ieguva "Swedbank", tādējādi iegūstot divus titulus. "Top darba devējs 2019 transporta un loģistikas sektorā" saglabāja AS "Air Baltic Corporation", "Top darba devējs 2019 tirdzniecības sektorā" joprojām ir SIA "Circle K Latvia", "Top darba devējs 2019 IT un telekomunikāciju sektorā" – SIA "Latvijas Mobilais telefons". Visspraigākā cīņa nozaru sarakstā izvērtās starp ražošanas uzņēmumiem – AS "Latvenergo" un AS "Grindeks". AS "Latvenergo" septīto gadu pēc kārtas izdevās nosargāt līdera pozīciju un titulu "Top darba devējs 2019 ražošanas sektorā. Savukārt titulu "Top darba devējs 2019 sabiedriskās ēdināšanas sektorā" saglabāja AS "Lido".

Populārākie darba devēji reģionos – Kurzemē SIA ""Ventspils nafta" termināls", Vidzemē AS "Cēsu alus", bet Latgales populārākais un iekārotākais darba devējs – AS "Latvijas maiznieks". Savukārt Zemgalē, pēc aptaujas rezultātiem, notikusi līdera maiņa, pirmo reizi aptaujas vēsturē par labāko darba devēju kļūstot AS "Virši-A".

Aptauju "Top darba devējs" devīto gadu pēc kārtas veica interneta personāla atlases uzņēmums "CV-Online Latvia". Aptaujā "Top darba devējs 2019" no pērnā gada 2. decembra līdz 26. janvārim piedalījās 11 369 respondentu no visas Latvijas.