Noskaidroti pievilcīgākie darba devēji; studenti novērtē arī IT jomu

Neskatoties uz vispārējiem pēdējā gada šķietamiem darba tirgus satricinājumiem, darba ņēmēju lojalitāte savam darba devējam ir saglabājusies līdzšinējā līmenī; pievilcīgākie darba devēji – ar drošu un stabilu darbu, priekšplānā izvirzās arī nemateriālās vērtības un rūpes par strādājošajiem

Līdzīgi kā pērn, arī šogad vairums (66%) strādājošo nākamajos 12 mēnešos neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darba devēju, izpētījusi pētījumu un konsultāciju kompānija “Kantar”. Savukārt atvērti jauniem profesionālajiem izaicinājumiem un darba devēja maiņu apsver katrs ceturtais (24%) strādājošais, izriet no “Kantar” regulāri veiktā pievilcīgāko darba devēju tēla pētījuma Baltijā. Tajā tiek meklētas atbildes uz to, kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas pret darba devējiem, kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji un kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji vislabprātāk strādātu? Turklāt pētījumā tiek noskaidrotas ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu – studentu domas.

Analizējot faktisko aktivitāti darba tirgū, izrādās, ka tikai 7% strādājošo un 17% studentu ir norādījuši, ka pēdējā gada laikā ir pieteikušies jaunam darbam vai jaunai amata pozīcijai esošajā darba vietā, kas liecina, ka atvērtība jaunām darba iespējām un jauniem profesionālajiem izaicinājumiem patiesībā ir diezgan zema. Līdz ar to nozīmīga loma jaunu darbinieku piesaistē ir ne tikai spēcīgai personāla daļai un “galvu medībām”, bet arī tam, ko darba devējs spēj piedāvāt un kā pārliecināt jauno talantu – potenciālo darbinieku, ka viņa darba vieta ir lieliska vieta, kur strādāt, atzīst “Kantar” pētījuma autori.

Prasības pret darba devējiem laika gaitā mainās. Aplūkojot šī gada pētījuma rezultātus, blakus drošībai un stabilitātei, konkurētspējīgam atalgojumam un pievilcīgai papildu ieguvumu sistēmai, aizvien vairāk priekšplānā izvirzās arī nemateriālās vērtības un rūpes par darbiniekiem, kas it īpaši aktualizējas ārkārtas situācijā.

Likumsakarīgi, ka darba devēju pievilcība un esošo darbinieku lojalitāte lielā mērā ir atkarīga no ārkārtas situācijas ietekmes uz uzņēmumu: ja uzņēmumu ir skārusi Covid-19 krīze (kopējais darba apjoms ir samazinājies vai darbība apstājusies), lojālo darbinieku skaits būtiski samazinās. Tomēr šie uzņēmumi darbinieku lojalitāti var noturēt vai kāpināt ar veiksmīgu krīzes pārvaldību. Ja darba devēja rīcība ir atbildīga un gādīga, ir sniegta atbilstoša informācija, uzņēmums ir bijis elastīgs un spējis pielāgoties pandēmijas izraisītajai situācijai – darbinieki turpina būt uzticami. Līdz ar to, veiksmīga krīzes pārvaldība ir uzskatāma par vienu no darbinieku lojalitātes panākumu atslēgām, kas rada pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma darba devēja tēlu.

Pētījuma ietvaros noskaidroti arī pievilcīgākie darba devēji Latvijā – uzņēmumi, kuri ir spējuši pārliecināt Latvijas “darba tirgu”, ka tie, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir “Latvijas valsts meži”, “Latvenergo”, “Swedbank”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Air Baltic Corporation” un “Latvijas Banka”. Studentu vidū bez “Latvijas valsts meži”, “Swedbank” un “Air Baltic Corporation” starp pievilcīgākajiem darba devējiem ir arī “Accenture Latvia”, “Printful”, “Microsoft Latvia” un “All Media Latvia”.

Raksturīgi, ka joprojām saraksta augšpusē Latvijā strādājošo vidū dominē valsts sektora uzņēmumi (t.sk. ar valsts kapitāldaļām), kas potenciāli ir saistāms ar drošu un stabilu darbu kā būtisku darba devēja izvēles kritēriju. Savukārt studenti kopumā vairāk priekšroku dod privātā sektora uzņēmumiem, kas viņu skatījumā ir veiksmīgāki un vairāk uz izaugsmi vērsti, tai skaitā, arī uz darbinieku izaugsmi un attīstību.

Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2021. gada aprīlī strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījumā, izmantojot datorizētās tiešsaistes (online) intervijas, tika aptaujāti 1100 Latvijas strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 605 vadošo Latvijas augstskolu studenti.