Noskaidroti uzņēmēji, kas 2020. gadā reģistrējuši visvairāk jaunus uzņēmumus

Esošā situācija pasaulē nav kavējusi apņēmīgākos iesaistīties biznesā, jo, neskatoties uz zemāko jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu pēdējo 17 gadu laikā Latvijā, to īpašnieku vidū aizvien lielu daļu veido personas, kuras dibinājušas savu pirmo uzņēmumu. No 9335 fiziskajām personām, kuras 2020. gadā dibinājušas jaunus uzņēmumus, 51,59% tas bijis pirmais uzņēmums. Gadu iepriekš jaunus uzņēmumus reģistrējuši nedaudz vairāk nekā 11 tūkstoši fizisko personu, no tiem 53,6% tas bijis pirmais uzņēmums, liecina "Lursoft" pētījums.

Vienlaikus 2020. gadā bijuši arī vairāki uzņēmēji, kuri turpinājuši paplašināt savu biznesu, reģistrējot vairākus jaunus uzņēmumus. Piemēram, Alvis Krasovskis, kuram šobrīd pieder 23 uzņēmumi, no tiem 12 reģistrēti pagājušajā gadā. Jāatzīmē, ka no tiem desmit uzņēmumi reģistrēti kopā ar Normundu Šlikti, turklāt reģistrācija veikta vienas dienas laikā. "Lursoft" izpētījis, ka visi desmit uzņēmumi izveidoti, atdalot tos no AS "Pilsētas zemes dienests", kura patiesie labuma guvēji ir abi jau iepriekšminētie uzņēmēji – Alvis Krasovskis un Normunds Šlitke.

Nekustamā īpašuma jomā strādājošais "Pilsētas zemes dienests" 2019. gadā apgrozījis 304,3 tūkstošus eiro un nopelnījis 15,6 tūkstošus eiro. Kopš 2019. gada jūlija uzņēmumam reģistrēts VID piemērots nodrošinājums, kas tam liedz reģistrēt komercķīlas, tās pārjaunot vai grozīt. Jāpiebilst, ka savu vienīgo komercķīlu "Pilsētas zemes dienests" paguvis reģistrēt vien divas dienas pirms nodrošinājuma piemērošanas. Jānorāda, ka 2019. gadā uzņēmumam ierosināts arī tiesiskās aizsardzības process, kas gada beigās izbeigts, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums. AS "Pilsētas zemes dienests" pastāvīgi arī reģistrēti nodokļu parādi.

Visi Krasovska un Šlitkes pērn kopīgi reģistrētie uzņēmumi (SIA "PZD-1" – SIA "PZD-10") reģistrēti vienā adresē – Skolas ielā 38-5, Rīgā. Šajā adresē reģistrēta arī Rīgas tiesu apgabala šķīrējtiesa.

Krasovskis un Šlitke nebūt nav vienīgās personas, kuras viena gada laikā paguvušas reģistrēt uzreiz vairākus uzņēmumus. Septiņus jaunus uzņēmumus reģistrējusi arī Nataļja Podoļakina. Tiesa, šobrīd vairāki no šiem uzņēmumiem jau mainījuši savus īpašniekus un Podoļakina kā kapitāldaļu turētāja atrodama vien divos pagājušā gada decembrī reģistrētos uzņēmumos, kā arī vēl divos uzņēmumos, kuri reģistrēti senāk. Analizējot Podoļakinas pērn reģistrētos uzņēmumus, visos gadījumos iezīmējusies viena tendence – tie visi reģistrēti kā mazkapitāla SIA ar vienu eiro pamatkapitālu, bet pamatkapitāla apjoms drīz vien palielināts līdz 2800 eiro.

Līdzīgi ir arī ar Anastasijas Hromiševas 2020. gadā reģistrētajiem uzņēmumiem. Hromiševa pērn reģistrējusi piecus jaunus uzņēmumus, tiesa, šobrīd kā dalībniece reģistrēta vien divos no tiem, jo pārējiem īpašnieki mainījušies. Arī Hromiševa sākotnēji visus savus uzņēmumus reģistrējusi kā mazkapitāla SIA, bet drīz vien visu uzņēmumu pamatkapitālus palielinājusi līdz 2800 eiro. Jānorāda, ka pērn reģistrētie ir Hromiševas pirmie uzņēmumi, jo iepriekšējos gados kā dalībniece viņa nav reģistrēta nevienā no kapitālsabiedrībām.

Piecus jaunus uzņēmumus 2020. gadā reģistrējis arī Igors Barkovs. Tiesa, šobrīd kā īpašnieks viņš reģistrēts vairs tikai pagājušā gada janvārī dibinātajai SIA "Abelat", savukārt vēl diviem uzņēmumiem – SIA "Abelika" un SIA "Abeteks" – kā jaunais īpašnieks norādīts "Abelet", līdz ar to Barkovs šobrīd kā patiesais labuma guvējs reģistrēts trīs uzņēmumos. Janvārī "Abelet" piereģistrēts ar 2700 eiro pamatkapitālu, bet jau pēc dienas tas palielināts līdz 9000 eiro.

Personas, kas 2020. gadā reģistrējušas visvairāk jaunu uzņēmumu:

Alvis Krasovskis: 12 jauni uzņēmumi;

Normunds Šlitke: 10 jauni uzņēmumi;

Nataļja Podoļakina: 7 jauni uzņēmumi;

Anastasija Hromiševa: 5 jauni uzņēmumi;

Igors Barkovs: 5 jauni uzņēmumi.

Jānorāda, ka no visiem 2020. gadā reģistrētajiem uzņēmumiem mazkapitāla SIA bija 61,29%. Vairāk nekā trešdaļai šo uzņēmumu pamatkapitāls reģistrācijas brīdī bija viens eiro, bet kopumā 57,07% pamatkapitāla apjoms nepārsniedza 10 eiro.