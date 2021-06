Noskaidroti uzņēmumi, kas par 3,48 miljoniem eiro piegādās gripas vakcīnas

Nacionālā veselības dienesta konkursā par vakcīnu pret gripu piegādi uzvarējuši trīs piegādātāji – SIA "Vakcīna", SIA "Oribalt Rīga" un AS "Recipe Plus", informē "Lursoft Klientu portfelis".

Iepirkuma kopējā līgumcena ir 3,48 miljoni eiro, no tiem 1,36 miljonus eiro veido SIA "Oribalt Rīga" daļa, 1,71 miljonus eiro – AS "Recipe Plus", bet SIA "Vakcīna" – 0,41 miljonus eiro.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka pērn iepirkumā par gripas vakcīnu piegādi uzvarējuši šie paši trīs uzņēmumi.

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija rāda, ka SIA "Vakcīna" piegādās vakcīnas pret gripu grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam, savukārt vakcīnas pret gripu riska grupām nodrošinās SIA "Oribalt Rīga" un AS "Recipe Plus".

2019.gadā AS "Recipe Plus" apgrozījis 190,37 miljonus eiro, SIA "Oribalt Rīga" apgrozījums pieaudzis līdz 24,18 miljoniem eiro, bet SIA "Vakcīna" – līdz 6,53 miljoniem eiro. Uzņēmumu peļņa aizpērn bijusi, attiecīgi, 18,45 miljoni eiro, 200,78 tūkstoši eiro un 424,31 tūkstoši eiro.