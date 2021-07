Noskaidrots 'Latvijas garšīgākais medus 2021'

Trešdien, 14. jūlijā, tika noskaidroti konkursa "Latvijas Garšīgākais medus 2021" uzvarētāji, informē Latvijas Biškopības biedrība.

Kopumā šogad konkursā tika iesniegti 39 medus paraugi, un tika noteikti "Latvijas Garšīgākais medus 2021" uzvarētāji vairākās nominācijās: gaišais medus – Viesturs Upītis no Vārkavas novada, tumšais medus – Ilze Grava-Niķe no Rīgas, monoflorais medus – Jānis Freimanis no Rīgas. Tika piešķirta arī papildu nominācija – pavasara ziedu medus – Matīsam Mālniekam no Rīgas.

Medus paraugus vērtēja ekspertu komisija. Tajā piedalījās Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, Latvijas Biškopības biedrības valdes loceklis, biškopis, dažādu monofloro medus veidu un dažādu jaukto medus produktu ražotājs Jānis Vainovskis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Pārtikas Tehnoloģijas katedras asociētā profesore, specializējusies produktu sensorā vērtēšanā Evita Straumīte, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes priekšsēdētājs, vīnu vērtētājs Ričards Ivanovs, Latvijas Biškopības biedrības pētniece, veterinārārste, mācījusies Boloņā (Itālijā) medus sensorās vērtēšanas kursos un pie Nacionālā medus parādes ekspertiem (National Honey Show (Lielbritānija)) Ineta Eglīte.

Uzvarētāju apbalvošana notiks 21. Vispārējos Latvijas piena, maizes un medus svētkos Jelgavā 28. augustā.