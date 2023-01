Noslēdz desmit gadu līgumu par pasažieru pārvadāšanu maršrutu tīkla daļā Valmiera, Valka, Smiltene

Autotransporta direkcija noslēgusi desmit gadu līgumu ar SIA "VTU Valmiera" par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā "Valmiera, Valka, Smiltene", liecina tās sniegtā informācija.

Līgums stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā. Līdz jaunā līguma sākumam pakalpojumus maršruta tīkla daļā "Valmiera, Valka, Smiltene" arī turpinās nodrošināt līdzšinējais pārvadātājs SIA "VTU Valmiera".

Stājoties spēkā jaunajam līgumam, maršrutu tīkla daļā "Valmiera, Valka, Smiltene" pakalpojumi tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums desmit gadu periodā nepārsniegs četrus gadus; informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio, gan vizuāli; visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini; 32% no visiem autobusiem būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem; vismaz 53% no visiem autobusiem būs pielāgoti personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai un atvieglotai iekļūšanai autobusā, vismaz 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā katru gadu izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā "Valmiera, Valka, Smiltene" par uzvarētāju Iepirkumu komisija atzina SIA "VTU Valmiera", kas kopējā vērtējumā ieguva augstāku punktu skaitu nekā citi pretendenti.

Līdz šim līgumi ar uzvarētājiem noslēgti desmit no 16 maršrutu tīkla daļām, kas veido aptuveni 65% no visa maršrutu tīkla. Patlaban Autotransporta direkcija ir līguma noslēgšanas fāzē ar SIA "Norma A", kas uzvarēja maršrutu tīkla daļā "Madona".

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.