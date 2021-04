Noslēgušies 12 miljonus eiro vērtie būvniecības darbi Ventspils brīvostā

Noslēgušies pēdējo gadu lielākie būvniecības darbi Ventspils brīvostā. Lielākās ostas hidrobūves – Ziemeļu mola – atjaunošana izmaksājusi vairāk nekā 12 miljonus eiro.

Līdz ar to pabeigta abu Ventspils molu, kas veido jūras vārtus, atjaunošana.

Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi veikti no pagājušā gadsimta 70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet šopavasar pabeigtie ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi. Ventspils Dienvidu mola 2,4 miljonus eiro vērtie atjaunošanas darbi noritēja 2018.gadā, bet Ziemeļu mola atjaunošana sākās 2019.gadā.

Ziemeļu mols ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm. Mols ir pusotru kilometru gara būve, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola Ziemeļu mols papildus pilda arī rūpnieciskas funkcijas, jo tur ierīkotas svarīgas komunikācijas, kas kalpo kuģu iekraušanai.

Ziemeļu mola garums ir 1522 metri, bet lielākā daļa no tā konstrukcijas atrodas zem ūdens.

Būvniecības darbus pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma veica AS "BMGS". Projekta būvuzraugs – "Firma L4", bet autoruzraugs - "CHR Design Solutions".

Kopējās mola atjaunošanas projekta izmaksas – 12,3 miljoni eiro. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.