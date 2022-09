Noslēgusies Latvijas sociālo uzņēmumu 'Pārmaiņu akadēmija'; uzņēmēji ieguvuši jaunas zināšanas un kontaktus

Noslēgusies sociālās uzņēmējdarbības attīstības programma "Pārmaiņu akadēmija". Tā Latvijas sociālajiem uzņēmējiem palīdzējusi labāk izprast biznesa tālāko attīstības ceļu, kā arī papildinājusi kontaktu loku.

Šīs nedēļas noslēgumā programmas dalībnieki sanāca kopā, lai prezentētu mācību ietvaros izstrādātos attīstības plānus.

Bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu "Pārmaiņu akadēmija" organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar "Luminor" banku. Tā paredzēta uzņēmumiem, biedrībām un biznesa ideju autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlas spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā. Attīstības programmas mērķis ir veicināt jau esošu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, stiprinot to kapacitāti un sekmējot jaunu virzienu un produktu attīstību.

Jāatgādina, ka sociālās uzņēmējdarbības būtība ir ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai.

"Ir daudz programmu, kas strādā ar jaunām idejām, bet ir nepieciešams stiprināt arī tos sociālos uzņēmumus, kas jau ir nostabilizējušies, bet kuriem ir jāpalīdz spert nākamo soli," akcentē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.

"Pārmaiņu akadēmijas" dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties sešu mēnešu apmācībās, kur dažādu jomu eksperti sniedza praktiskas zināšanas un individuālās konsultācijās palīdzēja izstrādāt idejas attīstības plānus, kā arī uzsākt to ieviešanu. Katram dalībniekam atbilstoši viņa biznesa idejas profilam tika piesaistīts arī mentors – sociālais uzņēmējs vai noteiktas jomas speciālists, kurš sniedza pieredzē balstītus padomus un ar kuru varēja konsultēties individuāli visas programmas garumā.

Programmas noslēguma pasākumā katrs no dalībniekiem iezīmēja ieguvumus no šīs programmas un tālākos izaugsmes plānus.

SIA "Print Art" ar zīmolu "Correcty" piedāvā stāju koriģējošus T-kreklus. Uzņēmuma pārstāve Jekaterina Romanova neslēpa, ka pirms iestāšanās programmā biznesa attīstībā bija iestājies periods, kad gan viņai, gan otrai uzņēmuma īpašniecei Natālijai Jermolajevai trūka motivācijas, bizness būtībā bija apstājies, turklāt bija pārdomas, vai iesākto maz turpināt. Programma likusi saprast, ka tomēr jāsasparojas, un radusies ideja arī par jaunu produktu ceļgalu atbalstam skriešanas laikā. Tāpat uzņēmums uzsāks arī stāju koriģējošo T-kreklu ražošanu jauniešiem.

Foto: Publicitātes foto

SIA "doopsis" ražo un tirgo videi un bērna veselībai draudzīgas, atkārtoti lietojamas auduma autiņbiksītes, un problēma, ko tas risina, ir atkritumu daudzums. Uzņēmuma izveidotāja Linda Dambeniece-Migliniece stāstīja, ka viņas mērķis, stājoties "Pārmaiņu akadēmijā, primāri bija kopienas izveide ar atbalsta sistēmu jaunajiem vecākiem, kas vēlas lietot auduma autiņbiksītes. Programmas noslēgumā viņa kā lielāko ieguvumu izceļ tieši iespēju būt kopā ar pārējiem sociālajiem uzņēmējiem un dzirdēt viņu pieredzes stāstus. "Es katru reizi aizgāju mājās ļoti iedvesmota," viņa sacīja, piebilstot, ka ļoti vērtīgas bijušas arī konsultācijas ar ekspertiem, kas licis padomāt ne tikai par pašreizējo situāciju, bet arī par biznesa tālāko attīstību. "Kas ir mainījies? Ir izveidots konkrēts rīcības plāns. Es zinu, ko es darīšu, lai izveidotu kopienu. Un es to jau esmu iesākusi darīt. Biznesa ziņā mēs jau gandrīz esam sākuši ražot paši – tad, kad es sāku dalību "Pārmaiņu akadēmijā", biju šūšanas ārpakalpojuma ņēmējs. Un šobrīd man ir vairāk drosmes mēģināt kaut ko jaunu," uzsvēra uzņēmēja.

SIA "Engineering for children" īpašniecei Kristīnei Jacino ir doktora grāds pārtikas inženierijā un uzņēmums izglīto bērnus par pārtikas produktu ražošanu un uzturvērtību. Kā būtisku ieguvumu no "Pārmaiņu akadēmijas" viņa uzsvēra jaunu kontaktu iegūšanu. Tāpat radusies ideja par meistarklasēm bērniem, kurās viņi uzzinās arī par to, kā veidojas produkta cena.

Renāte Bērante "Pārmaiņu akadēmijā" startēja ar biznesa ideju par "Montes stāstiem" – pasaku grāmatu bērniem, kas izklaidējošā veidā atbild uz dažādiem jautājumiem vecāku vietā un vienlaikus rosina bērnus pievērsties literatūrai, nevis atbildes meklēt interneta resursos. Nākotnes sapnis ir radīt izklaides un kultūras vietu bērniem ne tikai no ģimenēm, kuras ir maksātspējīgas, bet arī tām, kas to kaut kādu iemeslu dēļ nevar atļauties. "Mans sākotnējais mērķis, iestājoties "Pārmaiņu akadēmijā", bija saprast, vai es esmu klasiskais uzņēmējs, vai tomēr kotējos sociālo uzņēmumu statusā," sacīja Bērante, akcentējot, ka viņa vēlas gan darīt labus darbus, gan vienlaikus tomēr arī nopelnīt. Galu galā nolemts dibināt sociālo uzņēmumu. Programmas laikā viņa iepazinusies ar citiem sociālajiem uzņēmējiem, kas veidojot piederības sajūtu šai kopienai. "Pusgada laikā es esmu sev ieguvusi tādu kā maršruta karti, kur es iešu, kā es to darīšu, kādā statusā es būšu un kā es tur nokļūšu. Un tas ir pats galvenais," viņa norādīja. 2022. gadā saņemtas nozīmīgas balvas bērnu literatūrā – Jāņa Baltvilka balva "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, kā arī Jāņa Baltvilka lasītāju simpātiju balva. Tas devis būtisku atpazīstamību. "Šī pusgada laikā es beidzot esmu atradusi sadarbības partnerus, kuri palīdzēs izstrādāt leļļu teātri, tas būs pārvietojams, saliekams, ieliekams auto bagāžniekā, un mēs varēsim braukt pie bērniem visā Latvijā – uz bērnudārziem, skolām, privātām ballītēm," atklāja uzņēmēja. Tāpat jau top arī otrā grāmata.

Programmā "Pārmaiņu akadēmija" piedalījās arī: biedrība "Gaismas laiva" ar projektu "Radīts kustībai", kura ietvaros tiek ražoti apģērbi cilvēkiem ar kustību traucējumiem; SIA "ĒT Resursu Centrs", kas sniedz psihiskās veselības pakalpojumus – speciālistu palīdzību, konsultācijas personām, kuras cieš no ēšanas traucējumiem; SIA "Dzīvības poga" ar attālās brīdināšanas sistēmu – pakalpojumu, kas nodrošina saikni ar tuviniekiem neparedzētās situācijās, kad nepieciešama medicīniskā vai cita veida palīdzība; SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs", kas nodrošina atbalstu pusaudžiem ar dažādiem mentālās veselības riskiem un grūtībām; SIA "Sculpture Culture" – neredzīgais Georgs kopā ar mammu Aiviju Bārdu piedāvā moduļu mājas ar universālā dizaina elementiem, lai tajās ērti un patstāvīgi varētu dzīvot cilvēki ar dažāda veida invaliditātēm; SIA "Mana privātstunda" – pasniedzēju bāze klātienes un attālinātām privātstundām un vide, kur tiešsaistē apgūt zināšanas un prasmes pildīt mājasdarbus un gatavoties eksāmeniem; SIA "Telpa bērnam" –iekļaujošā pirmsskolas izglītības iestāde ar speciāli pielāgotu vidi bērniem ar AST un citiem garīgas attīstības traucējumiem; Ilze Zaharānes audiologopēda prakse; SIA "4 vēji", kas dod iespēju personām ar GRT vai cita veida invaliditāti strādāt katram savu spēju robežās; SIA "TIME TR LV" –sociāli atstumto, bijušo ieslodzīto un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība; mazturīgo atbalsta biedrības "Dace" labdarības projekts "Bagāžnieku tirgus "Ķirpēni""; darba integrācijas uzņēmums "Fregate"; SIA "Paliatīvā aprūpe", kas ietver fizisko, sociālo, psiholoģisko un garīgo aprūpi; SIA "Stikla māja" – stikla darbnīcā "Glass Point" tiek radīti mākslas darbi, dizaina priekšmeti un citi izstrādājumi no otrreiz pārstrādāta stikla, kā arī tā piedāvā iespēju nomāt tehnisko aprīkojumu savu mākslas darbu radīšanai; SIA "0 Design", kas ražo interjera priekšmetus.

"Delfi Bizness" jau vēstīja, ka septembra sākumā sociālās uzņēmējdarbības konkursa "Tam labam būs augt" finālā tika noskaidrotas šā gada labākās sociālās uzņēmējdarbības idejas. Konkursa žūrijas balvu saņēma biedrības "Gaismas laiva" projekts "Radīts kustībai", bet skatītāju balsojumā par labāko tika atzīta "Branku jauniešu centra TUVU" ideja izveidot jauniešu "Coffee Shop" pirmās darba pieredzes iegūšanai. Abi projekti saņēma naudas balvas 2000 eiro apmērā. Konkursu "Tam labam būs augt" trešo gadu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar "Luminor" banku.