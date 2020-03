Noslēgusies Latvijas un Igaunijas piena kooperatīvu apvienošanās; plāno kļūt par dominējošo Baltijā

Februāra beigās oficiāli reģistrēts Baltijas valstīs pirmais starpvalstu piena kooperatīvs, kura pilnais nosaukums ir "Piiratud Vastutusega Societas Cooperativa Europaea (SCE) E-Piim", tādējādi noslēdzot pērn augustā uzsākto Latvijas piena kooperatīva "Piena ceļš" un Igaunijas "E-Piim" apvienošanās procesu, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Pērn augustā uzsāktais apvienošanās process bija ilgstošs un sarežģīts, jo Latvijā un Igaunijā pastāvošā likumdošana neregulē starpvalstu kooperatīvu dibināšanu un darbību, tādēļ process tika veikts, izmantojot ES attiecīgās regulas. Apvienošanās procesā, kuru vadīja starptautiskais zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland", nācās veikt detalizētas un savstarpēji identiskas procedūras gan Igaunija, gan Latvijā.

Jaunais kooperatīvs reģistrēts Igaunijas uzņēmumu reģistrā 27. februārī. Uzņēmumam izveidota padome 15 cilvēku sastāvā, kur 5 dalībnieki pārstāv Latviju un 10 Igauniju, kā arī valde triju cilvēku sastāvā. Valdē ievēlēts Jānis Bērtulsons, kurš līdz šim bija kooperatīva "Piena ceļš" padomes loceklis, kā arī līdzšinējais Igaunijas kooperatīva "E-piim" valdes priekšsēdētājs Jānuss Murakas un finanšu direktore Merili Turjakas.

"Neskatoties uz to, ka padomes un valdes sastāvā viena trešā daļa ir pārstāvji no Latvijas un divas trešdaļas no Igaunijas, lēmumus plānojam pieņemt pēc vienbalsības principa. Šeit nebūs igauņu vai latviešu intereses, jo runa nav par valsts piederību, bet gan par kopīgo mērķi – kļūt par dominējošo spēlētāju Baltijas valstu piena tirgū. Mēs visi esam vienā laivā, ejam uz kopīgu mērķi," teic "SCE E-Piim" padomes loceklis un līdzšinējais LPKS "Piena ceļš" padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Neibergs.

Jaunizveidotā kooperatīva uzdevums būs kopīgas piena savākšanas sistēmas izveide un efektīva piena pārstrāde šobrīd četros kooperatīva uzņēmumos – "Jaunpils pienotava" ražotnē un trīs "E-piim" rūpnīcās Igaunijā. Jaunais kooperatīvs realizē jaudīgas piena pārstrādes rūpnīcas projektu Igaunijas pilsētā Paidē, kur turpinās darbs pie projekta izstrādes un izvērtēšanas.

"Baltijas reģionā pirmais starpvalstu piena kooperatīvs tam piederošajās četrās rūpnīcās šobrīd pārstrādā lielāko daļu biedru saražotā piena. Jaunā kooperatīva piena cenas politika ir absolūti godīga gan pret lielo, gan pret mazo piena ražotāju – bāzes cena visiem ir vienāda un tiek maksāts par reālo piena kvalitāti. Jaunā piena pārstrādes rūpnīca Paidē ar jaudu 1000 tonnas dienā nodrošinās vēl lielāku Baltijas reģiona piena ražotāju tiešo izeju uz eksporta tirgiem. Turpināsim attīstīt arī "Jaunpils pienotavu", jo tai ir būtiska loma mūsu plānos nodrošināt 25% Baltijas tirgu ar produktiem, kas nākuši no mūsu kooperatīva rūpnīcām. Biedru ieguvums ir ne tikai garantēts piena noiets, bet arī potenciālie ieņēmumi no dividendēm, kas veidojas no rūpnīcu peļņas. Līdzīgi, kā tas notiek pārējos Eiropas piena kooperatīvos. Pie tā mēs visi kopā aktīvi strādāsim, un šo izvirzīto mērķi arī sasniegsim," teic kooperatīva "SCE E-piim" valdes loceklis Jānis Bērtulsons.

Jaunais kooperatīvs "SCE E-Piim" apvieno ap 150 piena ražotājus Igaunijā un 50 piensaimniecības Latvijā.