Noteikti konkursa 'Labākais iepakojums Latvijā 2021' uzvarētāji

Noslēdzies konkurss "Labākais iepakojums Latvijā 2021", ko organizē Latvijas Iepakojuma asociācija kopš 1996. gada. Šogad konkursā piedalījās 22 konkursanti ar 45 iepakojumiem un iepakojumu sērijām, informē konkursa rīkotāji.

Konkurss tradicionāli sastāv no vairākiem posmiem, kad darbus vērtē gan patērētāji, gan nozares profesionāļi. Septembrī starptautiskās izstādes "Riga Food" apmeklētāji balsoja par iesniegtajiem darbiem, bet oktobrī un novembrī – interneta lietotāji, ekspertu žūrija, konkursa atbalstītāji. Žūrijas savus vērtējumus noteica atbilstoši konkursa Nolikumam definētajiem kritērijiem: konstrukcija, forma, dizains, funkcionalitāte, kopiespaids, realizācijas kvalitāte u.c.

Ekspertu žūrija šogad nolēma nepiešķirt konkursa galveno balvu, bet uzaicināt piedalīties Pasaules Iepakojuma organizācijas konkursā "WorldStar for Packaging" 2022. gadā trīs uzņēmumus: AS "VG Kvadra Pak" ar sekundāro iepakojumu "The Glenlivet", SIA "Stora Enso Packaging" ar iepakojumu "Choppy Bike" un AS "Balticovo" ar iepakojuma olu saldējumam "Balticovo Premium".

Augstākos rezultātus konkursā ieguvuši:

kategorijā "Tirdzniecības iepakojums pārtikas produktiem" – iepakojums olām "Oluksne Premium" no SIA "Alūksnes putnu ferma";

kategorijā "Tirdzniecības iepakojums saldumiem un desertiem" – kārba "Pure Chocolate" trifelēm no SIA "Pure Chocolate";

kategorijā "Tirdzniecības iepakojums dzērieniem" – sekundārais iepakojums alkoholiskam dzērienam "Renault" no AS "VG Kvadra Pak";

kategorijā "Tirdzniecības iepakojums nepārtikas produktiem" – iepakojums balansa ritenim "Choppy Bike" no SIA "Stora Enso Packaging";

kategorijā "Prezentācijas iepakojums" – sekundārais iepakojums alkoholiskam dzērienam "The Glenlivet" no AS "VG Kvadra Pak");

kategorijā "Iepakojuma palīglīdzekļi – etiķetes" – etiķetes bezalkoholiskam dzērienam "Oga", kas izgatavotas AS "Liepājas Papīrs");

Izstādes "Riga Food 2021" apmeklētāju visaugstāko vērtējumu saņēma etiķete bezalkoholiskam dzērienam "Ingvertonic", ko iesniedza Jānis Smelters. Savukārt patērētāju balsojumā internetā uzvarēja SIA "Diamonds Food Group" iepakojums profitroļiem ar pildījumu.

Savu vērtējumu sniedza arī konkursa atbalstītāji: Eiropas Iepakojuma institūciju konsorcijs (EPIC), izstāžu rīkotājsabiedrība "BT1", Latvijas Zaļais punkts (LZP), GS1 Latvija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, LDDK Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padome (DMT NEP), Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa.

Visvairāk atzinību četrās kategorijās saņēma trīs konkursa darbi:

SIA "Stora Enso Packaging" iepakojums balansa ritenim "Choppy Bike": ceļazīme uz starptautisko konkursu "WorldStar For Packaging" 2022. gadā, 1. vieta kategorijā "Tirdzniecības iepakojums nepārtikas produktiem", Atzinības raksts no LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas par kreatīvu un ilgtspējīgu iepakojuma risinājumu, kā arī 3. vieta Interneta balsojumā;

AS "Balticovo" iepakojums olu saldējumam "Balticovo Premium": ceļazīme uz starptautisko konkursu "WorldStar For Packaging" 2022. gadā, Atzinības raksti no LIA par pārliecinošu vizuālās koncepcijas īstenošanu atbilstoši mūsdienu dizaina tendencēm un no GS1 par precīzu GS1 un ISO standartu ievērošanu svītrkoda simbola attēlošanā un izvietošanā, kā arī 3. vieta kategorijā "Tirdzniecības iepakojums saldumiem un desertiem";

AS "Liepājas Papīrs" etiķetes alum "Sirius Brewery": 2. vieta kategorijā "Iepakojuma palīglīdzekļi – etiķetes", Atzinības raksts no LIA par etiķešu drukas izcilo kvalitāti – vizuālā un taktilā efekta dominanti lakoniska dizaina variāciju realizācijā, 2. vieta izstādes "Riga Food" apmeklētāju vērtējumā, kā arī 3. vieta Interneta balsojumā;

No dalībniekiem visvairāk balvu ieguva AS "VG Kvadra Pak": ceļazīmi uz starptautisko konkursu "WorldStar For Packaging" 2022. gadā, divas 1. vietas, trīs 2. vietas un vienu 3. vietu ekspertu žūrijas vērtējumā, kā arī Atzinības rakstu no GS1 par precīzu GS1 un ISO standartu ievērošanu svītrkoda simbola attēlošanā un izvietošanā uz dzērienu "Renault", "The Glenlivet", "Jameson" un alus "Tērvete" iepakojuma.

Nacionālais konkurss par labāko iepakojumu notiek katru gadu, un savus darbus var pieteikt iepakojuma pasūtītāji, dizaineri, iepakojuma izgatavotāji, iepakotāji un preču izplatītāji.