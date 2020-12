Noteikti lielākie ziedojumu saņēmēji – sabiedriskā labuma organizācijas

Šobrīd Latvijā reģistrētas 24 353 biedrības un nodibinājumi, no tiem sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 14%. Sabiedriskā labuma organizāciju statuss šobrīd reģistrēts kopumā 3522 organizācijām, to vidū bez biedrībām un nodibinājumiem ir arī draudzes, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas u.c. iestādes. Lielāko ziedojumu saņēmēju vidū pirmajā vietā izvirzījies fonds "Ziedot.lv", liecina "Lursoft" veiktais pētījums.

Analizējot datus, redzams, ka sabiedriskā labuma organizācijas pagājušajā gadā ziedojumus piesaistījušas ar dažādām sekmēm. Kamēr to vidū ir sešas organizācijas, kas katra pērn spējusi ziedojumos piesaistīt vairāk nekā vienu miljonu eiro, ir arī vairāki desmiti organizāciju, kuras 2019. gadā nav saņēmušas ziedojumus. To vidū ir gan biedrības, gan nodibinājumi, kas nodarbojas ar kultūru, mākslu, arī izglītību u.c. darbības mērķiem.

Lielāko ziedojumu saņēmēju vidū pirmajā vietā izvirzījies fonds "Ziedot.lv". Pieejamais gada pārskats rāda, ka fonds ziedojumos un dāvinājumos 2019. gadā saņēmis 2,99 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, pērn saņemto ziedojumu apjoms samazinājies par 4,35%.

Piesaistīto ziedojumu ziņā otra lielākā sabiedriskā labuma organizācija 2019. gadā bijusi Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze". Pagājušajā gadā fonds ziedojumos un dāvinājumos saņēmis 1,79 miljonus eiro. Tāpat kā "Ziedot.lv" gadījumā, arī fonda "Paaudze" saņemto ziedojumu apjoms pērn bijis mazāks nekā 2018. gadā. Iesniegtajā gada pārskatā redzams, ka 608 tūkstošus eiro noteiktam mērķim fondam pērn ziedojusi Kiprā reģistrētā "Monam Asset Management Limited", savukārt vēl 250 tūkstošus eiro fonds piesaistījis no AS "Latvijas balzams", 100 tūkstošus eiro no AS "Rīgas Piena kombināts", tikpat arī no SIA "Rīgas piensaimnieks".

Sabiedriskā labuma organizācijas statusu Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze" ieguvis 2012. gada vasarā, savukārt straujš saņemto ziedojumu pieaugums fondam reģistrēts 2016. gadā. Vēl 2015. gadā fonds "Paaudze" ziedojumos un dāvinājumos saņēmis 370,94 tūkstošus eiro, bet nākamajā gadā tie bijuši jau 2,2 miljoni eiro.

Starp sabiedriskā labuma organizācijām arī šogad reģistrētas biedrības un nodibinājumi

Vissenāk reģistrētās sabiedriskā labuma organizācijas ir dažādas draudzes un cita veida reliģiskās organizācijas, tostarp "Pestīšanas armija", kas reģistrēta 1999. gada 23. janvārī. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, sabiedriskā labuma organizācijas statusu "Pestīšanas armija" ieguvusi 2005. gadā. Jānorāda, ka šobrīd darbību turpina 312 organizācijas, kas sabiedriskā labuma organizācijas statusu ieguvušas 2005. gadā.

Ik gadu tiek reģistrētas vairāk nekā 1000 jaunas sabiedriskās organizācijas, to apvienības, biedrības un nodibinājumi. Tiesa, pēdējos gados vērojams neliels kritums, kas, visticamāk, saglabāsies arī šogad, jo līdz "Lursoft" pētījuma sagatavošanas brīdim 2020. gadā reģistrētas 869 organizācijas. No tām sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 14 organizācijām.

Visjaunākais to vidū ir Grobiņas novadā reģistrētais nodibinājums "Edgara Ernestsona piemiņas fonds". Tas reģistrēts šā gada 17. augustā, bet sabiedriskā labuma statusu ieguvis 22. septembrī. Ernestsons bijis tenisistes Anastasijas Sevastovas pirmais treneris, šā gada maijā 82 gadu vecumā viņš devies mūžībā. "Edgara Ernestsona piemiņas fonds" valdē darbojas Imants Andersons, Ilze Kārkliņa, Andrejs Koļesins, Kārlis Žāžis un Anete Seska-Rāviņa.

Drīz vien pēc reģistrēšanas sabiedriskā labuma organizācijas statusu ieguvusi arī biedrība "Hokeja atbalstam". Biedrība reģistrēta šā gada 6. jūlijā, bet sabiedriskā labuma organizācijas statusu tā ieguvusi augusta beigās.

Dati apkopoti uz 07.12.2020.