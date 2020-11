Noteikti uzvarētāji konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. gada decembrim

Ir noteikti uzvarētāji konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. decembrim (atsevišķās lotēs līdz augustam), informē Autotransporta direkcija.

Īstermiņa konkursā tika saņemti 32 piedāvājumi, ko iesniedza 18 uzņēmumi. Tas tika izsludināts, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību laika periodā, kad esošajiem līgumiem būs beidzies termiņš, bet jaunie līgumi ar konkursa uzvarētājiem vēl nebūs stājušies spēkā.

Ņemot vērā, ka ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts īstermiņa līgums, noteiktās kvalitātes prasības ir tādas, ko pārvadātāji nodrošina jau šobrīd un kuru izpildei papildu investīcijas nav nepieciešamas. Noteikts, ka temperatūrai autobusa salonā jābūt robežās no + 160C līdz + 240C (atbilstoši sezonai), kā arī 10% autobusu jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. Starppilsētu maršrutos autobusu vidējais vecums nedrīkstēs būt lielāks par 10 gadiem, kā arī jābūt nodrošinātai iespējai autobusā iegādāties biļeti, maksājot ar bezkontakta norēķinu karti. Savukārt vietējās nozīmes maršrutos autobusu vidējais vecums nevarēs būt vairāk par 20 gadiem, bet katra atsevišķa autobusa vecuma nevarēs pārsniegt 25 gadus.

Šajā konkursā tika atsevišķi izdalīti vietējās nozīmes un starppilsētu maršruti. Kopējais maršrutu tīkla apjoms ir 62,2 miljoni kilometru.

23 maršrutu tīkla daļās noteikti šādi uzvarētāji:

"Austrumi" – SIA "Norma-A"; "Bauska" – SIA "Aips"; "Centrs-1" – AS "Nordeka"; "Centrs-2" – SIA "Norma-A"; "Cēsis" – AS "CATA"; "Daugavpils, Krāslava" – SIA "Daugavpils autobusu parks" un AS "Nordeka"; "Dienvidrietumi" – SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka"; "Dobele" – SIA "Dobeles autobusu parks"; "Gulbene, Alūksne, Balvi" – SIA "Sabiedriskais autobuss" un "Gulbenes autobuss"; "Jelgava" – SIA "Sabiedriskais autobuss"; "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" – SIA "Jēkabpils autobusu parks"; "Liepāja" – AS "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka"; "Limbaži, Sigulda" – AS "CATA"; "Madona" – SIA "Madonas Ceļu būves SIA" un "Ceļavējš" ATP; "Ogre, Aizkraukle" – AS "CATA"; "Pierīga (kreisais krasts)" – SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka"; "Pierīga (labais krasts)" – SIA "Sabiedriskais autobuss" un "Galss Buss"; "Rēzekne, Ludza" – AS "Rēzeknes autobusu parks" un SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums"; "Saldus, Kuldīga" – SIA "Tukuma auto"; "Talsi" – AS "Talsu autotransports"; "Tukums" – SIA "Tukuma auto"; "Valmiera, Valka, Smiltene" – SIA "VTU Valmiera"; "Ventspils" – SIA "Ventspils reiss".

Gadījumā, ja konkursa rezultāti tiks pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojā, Autotransporta direkcija uzsāks sarunu procedūru ar pārvadātājiem, kas konkrēto maršrutu tīkla daļu apkalpo jau šobrīd. Sabiedriskais transports tiks nodrošināts visu laiku.