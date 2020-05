Noteikti uzvarētāji konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada

Pirmdien, 18. maijā, noslēgusies konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada piedāvājumu vērtēšana. Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem 12 maršrutu tīkla daļās no kopumā 16, portālu "Delfi" informēja Autotransporta direkcijā.

Tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss uz atlikušajām četrām daļām. Līgums ar pārvadātājiem, kas uzvarējuši konkursā, tiks noslēgts pēc informatīvā starpziņojuma par šī konkursa rezultātiem izskatīšanas valdībā.

Lotē "Bauska" uzvarējusi AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" –· SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" – apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" – AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" – SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" – AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" – SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" – apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" – AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" – AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" – apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un UAB "Vlasava" bet lotē "Ventspils" – AS "Talsu autotransports".

Ņemot vērā, ka četrās daļās – "Cēsis", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", "Limbaži, Sigulda" un "Ogre, Aizkraukle" – visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību šajās maršrutu tīkla daļās, tiks pagarināts līgums ar esošajiem pārvadātajiem vai tiks izvēlēts pārvadātājs uz laiku, kamēr stāsies spēkā jaunais līgums, kas tiks noslēgts ar pretendentu, kas uzvarēs šajā konkursā.

Konkursa rezultātā pasažieri iegūs pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums desmit gadu periodā būs mazāks par pieciem gadiem. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu, kas izmanto vismaz LTE jeb 4G+ mobilo datu pārraides tehnoloģiju, kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. Trešdaļa autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem.

Šī iepirkuma rezultātā būtiski palielināsies sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība personām ar invaliditāti, jo no 2021. gada vismaz 70% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni. Tāpat, mazinot oglekļa dioksīda izmešu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, turpmāk arī sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti ar bezizmešu autobusiem; to īpatsvars būs aptuveni 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem.

Konkursā tika vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60%.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021. gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas tiks iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms būs no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021. gadā būs 1030, bet reisu skaits – gandrīz 6200.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās kopumā tika saņemti 40 piedāvājumi, kurus iesniedza 15 pretendenti

Tuvākajā laikā Autotransporta direkcija iepazīstinās valdību ar informatīvo starpziņojumu par konkursa rezultātiem un ietekmi uz valsts budžetu 10 gadu griezumā.

No 2021. gada, līdz ar valsts dotētā sabiedriskā transporta pakalpojumu būtisku uzlabošanos, tiks ieviesti arī komerciālie maršruti. Šajos maršrutos visi izdevumi būs paša uzņēmuma pašrisks. Tāpat jauninājums, kas ir ietverts konkursa nolikumā, ir bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana mazapdzīvotos lauku reģionos, tādējādi motivējot iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu.