Notiks aktivitāšu diena jauniešiem ar invaliditāti un uzņēmējiem, kuri meklē darbiniekus

16. septembrī no plkst. 16:00-19:00 "Koka Rīga" telpās Krāsotāju ielā, Rīgā, jaunieši ar invaliditāti varēs piedalīties aktivitāšu dienas meistarklasēs "Satiec savu nākotni!" un sastapt savu darba devēju, informē sociālā uzņēmuma SIA "Ligero" vadītāja Liene Reine-Miteva.

Vairāk nekā 15 uzņēmēji no Rīgas un Pierīgas savos stendos aicinās jauniešus izmēģināt roku dažādās profesijās, lai iepazīstinātu ar sava uzņēmuma darba ikdienu un veicamajiem pienākumiem. Apmeklētāji varēs jau uzreiz iepazīt savu potenciālo darba devēju, instrumentus un darba ikdienu: drošs darbs augstumā, meistarklase ar pacēlāju, dažādu celtniecības instrumentu pielietojumi, praktiskie uzdevumi skrūvējot, mērot, savienojot, pulksteņu darbnīca, kur izveidot sev sienas pulksteni no pulksteņu sagatavēm, pagalmā varēs iemācīties zāles pļaušanu ar radio vadāmo zāles pļāvēju "Spider", pagalmā būs iespējams pielikt savu roku augu dobju stādīšanā un iepazīties ar dažādiem augiem, to īpašībām, augu nosaukumiem, kā arī pēc dotā dobes plāna atrast īsto augu un iestādīt to dobē.

Jaunieši, kuri meklē savu īsto nākotnes aicinājumu varēs ieskatīties ainavu arhitektu un dārznieku ikdienas darbos. Vēl programmā būs uzņēmējs, kas piedāvā darbu ugunsdrošības uzņēmumā, un apmeklētāji varēs iepazīties ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas vadības iekārtu. Piedalīsies arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, šokolādes ražotājs, kā arī varēs iepazīties ar vizāžistu un stilistu ikdienu, bet, ja kāds jaunietis sapņo par uzstāšanos klubos un pludmales ballītēs, varēs iepazīt klātienē dīdžeja darbu un aprīkojumu.

Pasākuma mērķis ir savest kopā uzņēmēju ar viņa nākotnes darbinieku, lai darba devējs ieraudzītu cilvēkus ar invaliditāti kā potenciālu darbaspēka resursu. Katru gadu cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug par 10% un jau 2030. gadā Latvijā 27% iedzīvotāju būs cilvēki ar invaliditāti. Visas nozares nav iespējams robotizēt un cilvēka darbs joprojām būs aktuāls. Jau tagad uzņēmējiem trūkst darbinieku un nākotnē trūks vēl vairāk. Jaunieši ar invaliditāti bieži vien ir mūsu sabiedrības neredzamā daļa, kurai ir jābūt gaidītai ne tikai sabiedrībā, bet arī darba tirgū, norāda pasākuma organizatori.

Lai apmeklētu pasākumu, ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertfikāts. Pirms pasākuma ir jāreģistrējas.

"Ligero" ir sociālais uzņēmums ar mērķi radīt darba iespējas un uzlabot dzīves kvalitāti jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, izveidojot sistēmu, kurā tiek savienoti darba ņēmēji ar darba devējiem, un veicināt uzņēmēju iesaistīšanos sociālās atstumtības riska grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, veidojot apmācību un prakses programmas.