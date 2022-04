Notikušas izmaiņas AS 'Agrofirma Tērvete' valdē

Izmaiņas notikušas AS "Agrofirma Tērvete" valdē, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.

No tās atcelts uzņēmuma augkopības nozares vadītājs Indriķis Vēveris, kurš amatu uzņēmuma vadībā ieņēma kopš 1998.gada. Līdz ar veiktajām izmaiņām AS "Agrofirma Tērvete" valde turpina darbu divu personu sastāvā – priekšsēdētāja Daiņa Dominieka un valdes locekļa Jāņa Paškauska, kurš vienlaikus ir arī viens no uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka AS "Agrofirma Tērvete" 2020.gadā apgrozīja 11,52 miljonus eiro un nopelnīja 6,65 miljonus eiro. Pērn VID administrētajos nodokļos uzņēmums samaksāja 2,02 miljonus eiro, tostarp 0,78 miljonus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,39 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Aizvadītajā gadā uzņēmumā bija nodarbināti 147 darbinieki.

1992. gadā reģistrētās AS "Agrofirma Tērvete" patiesie labuma guvēji ir Andris, Jānis un Vitauts Paškauski.