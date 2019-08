Notikušas izmaiņas 'Domenikss' valdē

Ar 2019. gada 29. jūliju SIA "Domenikss" valdē darbu uzsākusi jauna valdes locekle Jolanta Jēkabsone, savukārt ar 2019. gada 31. jūliju darbu "Domenikss" valdē pārtraucis tās valdes loceklis Raitis Zeltiņš. Uzņēmumā kā padomes priekšsēdētāja darbu turpina Benita Danilenko, informē uzņēmums.

Raitis Zeltiņš darbu "Domenikss" uzsāka 2018. gada 7. maijā kā uzņēmuma finanšu direktors, savukārt 2018. gada 9. novembrī tika iecelts uzņēmuma valdē. Šajā laikā Zeltiņa virsvadībā īstenoti vairāki projekti, tai skaitā finanšu un kontroles sistēmas pilnveidošana.

Turpretim "Domenikss" jaunā valdes locekle Jolanta Jēkabsone jau iepriekš strādājusi uzņēmumā no 1998. līdz 2013. gadam, veiksmīgi sevi apliecinot dažādos nozīmīgos amatos kā galvenā grāmatvede, IT projektu vadītāja, finanšu direktore, administratīvā un finanšu direktore. No 2014. līdz 2019. gadam Jēkabsone bijusi AS "Eco Baltia" valdes locekle un finanšu direktore, vadot ne vien uzņēmuma grāmatvedības, finanšu un IT operācijas, bet arī juridisko departamentu.

Līdz ar Jēkabsoni "Domenikss" valdē darbu turpinās Arta Biruma, izvirzot mērķi SIA "Domenikss" kļūt par nozares efektīvāko organizāciju. Tā sasniegšanai uzņēmums turpina mērķtiecīgi investēt ne tikai IT jomā un savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, bet arī uzņēmuma attīstībā. Kā viens no stratēģiski nozīmīgākajiem soļiem tiek plānota biznesa paplašināšana, jau šī gada nogalē atverot jaunu kravas automobiļu tirdzniecības un servisa centru Pierīgā.

SIA "Domenikss" reģistrēta 1997. gadā un pieder Benitai Danilenko. 2018. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 48,4 miljoni eiro. VID administrētajos nodokļos samaksāti 9,4 miljoni eiro, tostarp 1,14 miljoni eiro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.

"Domenikss" grupā ietilpst SIA "Domenikss" un SIA "Baltijas Auto centrs". "Domenikss" ir "Daimler AG" ģenerālpārstāvis Latvijā, kas nodrošina "Mercedes-Benz" vieglo un apvidus automobiļu, pasažieru un kravas mikroautobusu, autobusu un kravas automobiļu tirdzniecību. Uzņēmums ir arī autorizēts"Fuso" ģenerālpārstāvis Latvijā, kas nodarbojas ar kravas automobiļu "Fuso Canter" tirdzniecību, kā arī oriģinālo "Mercedes-Benz", "Fuso" rezerves daļu tirdzniecību un servisa pakalpojumu sniegšanu. "Domenikss" filiāle, SIA "Baltijas Auto centrs", nodarbojas ar mazlietotu auto iepirkšanu, vērtēšanu un tirdzniecību.