Notikušas izmaiņas 'Nordeka' valdē; to atstājis tās līdzšinējais priekšsēdētājs

Pagājušajā nedēļā veiktas izmaiņas pasažieru pārvadātāja "Nordeka" valdē un padomē, liecina "Lursoft Klientu portfeļa" publiskotā informācija.

"Lursoft" dati rāda, ka no valdes priekšsēdētāja amata atcelts Sergejs Konopijevs, savukārt viņa vietā iecelts uzņēmuma līdzšinējais valdes loceklis Edvards Valdmanis. No līdzšinējā AS “Nordeka” valdes sastāva amatu saglabājusi valdes locekle Natālija Borisenko, bet valdes locekļiem Edijam Eisakam un Aleksandram Žodžikam nācies amatus atstāt.

Šā gada. 9. septembrī AS “Nordeka” valdes locekļa amatā iecelts Renārs Circenis, kurš savulaik vadījis SIA “Islande Hotel” un SIA “Terra lacuum".

Līdz ar izmaiņām AS “Nordeka” valdē, mainījies arī uzņēmuma padomes sastāvs. Padomes priekšsēdētāja amatu saglabājis Juris Savickis, bet padomes priekšsēdētāja vietnieka – Mihails Kuzņecovs. Savus amatus atstājuši Andris Auziņš, Valdis Jefimovs, Nataļja Savicka un Sandra Savicka. AS “Nordeka” padomei pievienojušies Andris Garda un Viktors Jankovičs.

"Lursoft" dati rāda, ka Garda savulaik ieņēmis amatu AS “NordBrik” padomē, savukārt Jankovičs vadījis SIA “Projekts Kanālu 34” un SIA “LD sistēmas”.

AS “Nordeka” pērn strādājis ar apgrozījuma kritumu par 21,77% un zaudējumiem. "Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2021.gadā AS “Nordeka” apgrozījums saruka līdz 9,9 miljoniem eiro, bet zaudējumi veidoja 220,53 tūkstošus eiro.

AS “Nordeka” 2021. gadā strādāja ar būtiski mazāku pārvadājumu apjomu. Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka tā nobraukums reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājās par 22%. Kopumā uzņēmums pērn pārvadājis 2,07 miljonus pasažieru, no tiem 79,6% - par pilnu maksu.

Aizvadītajā gadā AS “Nordeka” bija darba devējs 252 darbiniekiem. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklī tas pērn samaksāja 0,61 miljonu eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 1,24 miljonus eiro. Rēķinot uzņēmuma veiktās nodokļu iemaksas uz vienu strādājošo, redzams, ka aizvadītajā gadā tās bijušas augstākas nekā nozarē vidēji.

AS “Nordeka” patiesais labuma guvējs ir Juris Savickis.