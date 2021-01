Notikušas izmaiņas 'Veselības centru apvienība' valdē

Notikušas izmaiņas akciju sabiedrības "Veselības centru apvienība" (VCA) valdē, informē uzņēmuma pārstāve Līga Ribkinska.

VCA valdē ievēlēts jauns valdes loceklis – Aleksejs Derovs.

VCA valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa skaidro: "Turpinām strauju attīstību ambulatoro pakalpojumu jomā Latvijā un ar katru nākamo soli aizvien būtiskāks top augsti kvalificētu ārstu un medicīnas speciālistu komandas darbs mūsu uzņēmumā."

Derovs pauž, ka, viņaprāt, VCA ir plašas perspektīvas attīstībai gan medicīnā, gan zinātnē, gan izglītībā. "Neapšaubāmi, ka galvenā mūsu bagātība ir personāls, jo īpaši mūsu ārsti, kuru darbs jāatbalsta, kā arī jāpiesaista jauni speciālisti, lai varētu maksimāli pilnā apjomā nodrošināt kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu klāstu pacientiem ne tikai Rīgā, bet arī novados," viņš piebilst.

Derovs ir pieredzējis ārsts-internists, gastroenterologs ar Eiropas diplomu Gastroenteroloģijā un Hepatoloģijā, medicīnas zinātņu doktors, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors ar vairāk nekā 10 gadu ilgu pedagoģisko un akadēmisko stāžu, vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju autors, Latvijas Zinātņu Padomes eksperts, dažādu profesionālu starptautisko organizāciju nacionālais pārstāvis, ilggadējs Latvijas Gastroenteroloģijas kongresa ar starptautisku dalību organizācijas komitejas un zinātniskās komitejas loceklis, piedalījies vairāku zinātnisko un klīnisko projektu īstenošanā, bijis ilggadējs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas vadītājs.

VCA valdē darbu turpina valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa un valdes loceklis Zigurds Lasovskis. VCA padomes priekšsēdētājs ir Josifs Apts, padomes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Livšics, padomes locekle Jeļena Ņikitina un padomes loceklis Dins Šmits.

Uzņēmums ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar 13 struktūrvienībām Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Jūrmalā. Vairāk nekā 1200 VCA darbinieki nodrošina pakalpojumus 117 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.

AS "Veselības centru apvienība" ir viens no Latvijas uzņēmumu grupas "Repharm" uzņēmumiem, kas apvieno vairāk nekā desmit medicīnas iestādes. Grupā ietilpst arī akciju sabiedrība "Sentor farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), SIA "Centrālā laboratorija", AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika".