Novembra beigās Rīgā pieaugs siltumenerģijas tarifs

Šā gada 28. novembrī spēkā stāsies jauns AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Rīgā būs 183,86 EUR/MWh, kas ir par 7,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš oktobra. Mājsaimniecībām rēķinos automātiski tiek piemērots valsts atbalsts, informē SPRK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā valsts atbalstu, mājsaimniecībām par siltumenerģiju, sākot no 28. novembra, būs jāmaksā 112,39 EUR/MWh bez PVN.

AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs no 28. novembra būs lielāks saistībā ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Par tarifa palielinājumu SPRK jau šā gada septembrī, apstiprinot AS "Rīgas siltums" tarifu no 2.oktobra, informēja, ka tas varētu vēl mainīties saistībā ar papildu šķeldas krājumu nepieciešamību, kā arī no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem iepirktās siltumenerģijas pieaugošajām izmaksām.

AS "Rīgas siltums" ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Latvijā, kas 27% no kopējā saviem lietotājiem piegādātā apjoma saražo pati, izmantojot šķeldu un dabasgāzi, un 73% no kopējā apjoma – neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju saražoto siltumu.

SPRK atgādina, ka komersanti, kuriem SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā siltuma izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī jau būs piektā reize, kad Rīgā šogad mainījies siltumenerģijas tarifs.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu AS "Rīgas siltums" iesniedza SPRK šā gada 28. oktobrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.