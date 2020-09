'Nulles depozīts' pieteicis dalību konkursā par depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā

Depozīta sistēmas operatora pretendents "Nulles depozīts" pieteicis dalību Valsts vides dienesta (VVD) izsludinātajā konkursā par depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā, informē uzņēmums.

Kopējās plānotās "Nulles depozīta" investīcijas depozīta sistēmas ieviešanai tiek prognozētas ap 25 miljoniem eiro, lai otrreizējās pārstrādes nodošanas automātu punkti pārklātu visu valsts teritoriju.

Pēc "Nulles depozīta" vadītāja Arņa Salnāja teiktā, depozīta sistēmas operatora pretendents sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem "WinGo Deposit", "Mobilly TX" un "Mappost" VVD konkursā startē ar risinājumu, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību pieņem un sašķiro dažādu veidu, ieskaitot baterijas, metāla skārdenes, tetra pakas, PET un stikla pudeles, un tilpumu gan neskartus, gan saplacinātus dzērienu iepakojumus.

Salnājs norāda, ka Latvijā ir nepieciešams efektīvs depozīta sistēmas risinājums, kas iedzīvotājiem nodrošinātu pēc iespējas ērtāku iepakojumu nodošanas procesu otrreizējai pārstrādei, nevis atbilstu konkrētām biznesa interesēm. "Atkritumu radīšanas procesā būtiska atbildība par dzērienu iepakojumu nonākšanu vidē jāuzņemas ražotājiem, bet secinājumi par rezultātiem jāizdara sabiedrībai. Ražotāju mēģinājumi bez informācijas tehnoloģijām vai tirgotāju iesaistes garantēt atkritumu savākšanu ir nesekmīgi. Nav iespējams ieiet 21. gadsimta trešajā desmitgadē ar depozīta sistēmu, kas attīstībā palikusi tās radīšanas laikā – pagājušā gadsimta beigās," uzskata Salnājs.

SIA "Nulles depozīts" ir reģistrēta šā gada 17. septembrī, tās pamatkapitāls ir 9,6 tūkstoši eiro, no kuriem apmaksāti 3,5 tūkstoši eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Uzņēmuma valdes loceklis ir Arnis Salnājs, padomē darbojas Henriks Danusēvičs, Jānis Lapsa un Jekaterina Stuģe. "Nulles depozīta" īpašnieki ir SIA "Wingo Deposit" AS "BAO", SIA "MobillyTX", AS "Latvijas balzams", "Latvijas Tirgotāju asociācija", SIA "Amrita Water Europe", SIA "Markol", SIA "Zlaukts" un SIA "Zaļā josta". Patiesie labuma guvēji ir Jānis Vilgerts (caur "Zaļo jostu" un "BAO"), Miķelis Lapše (caur "Zaļo jostu") un Ieva Grīnberga (caur "Zaļo jostu").