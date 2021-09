NVA: Bezdarba līmenis šogad Latvijā nepārsniegs 7,4%

Latvijā bezdarba līmenis šogad nepārsniegs 7,4%, intervijā aģentūrai LETA prognozēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone.

"Prognozes ir, ka bezdarba līmenis līdz šā gada beigām nepārsniegs 7,4%. Kas to var ietekmēt? Protams, krasa situācijas pasliktināšanās Covid-19 izplatības ziņā, piespiedu ierobežojumu ieviešana, kas atkal varētu apturēt kādu nozaru darbību. Tie būtu aspekti, kas varētu mainīt prognozes. Ja sagaidām, ka situācija būs stabila, tad bezdarbs līdz gada beigām nepārsniegs 7,4%," teica Simsone.

Viņa atzīmēja, ka Covid-19 ietekme uz darba tirgu ir jūtama, taču tā nav bijusi satraucoši liela valsts mērogā kopumā. "Protams, katrā individuālā situācijā tas ir bijis nozīmīgi un būtiski gan personiskā, gan uzņēmumu līmenī, taču valstiskā līmenī ietekme nav bijusi liela un nav būtiski ietekmējusi bezdarba rādītājus," atzina NVA vadītāja.

Pēc viņas minētā, pašā kritiskākajā Covid-19 pandēmijas laikā bezdarbs pieauga par diviem procentpunktiem - no 6,4% līdz 8,4%. "Jau no aprīļa bezdarba līmenis samazinās, samazinājums nav bijis ļoti straujš, bet tas ir stabils. Ar katru dienu vairāk cilvēku atgriežas darba tirgū, nekā no tā izkrīt. Jāsaka, ka darba tirgū tendences šobrīd viennozīmīgi ir pozitīvas," sacīja Simsone.