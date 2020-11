Oktobrī apstājusies sērijveida dzīvokļu cenu lejupslīde

2020. gada oktobrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas nemainījās, vidējai cenai saglabājoties 805 EUR/m². 2020. gadā sērijveida dzīvokļu cenas kopumā samazinājās par 1,7%, liecina "Arco Real Estate" pārskats.

Sērijveida dzīvokļu cenu lejupslīde, kas turpinājās septiņus mēnešus pēc kārtas, apstājusies. Oktobrī tika konstatētas vien nelielas dzīvokļu cenu svārstības atsevišķos mikrorajonos. Pagājušajā mēnesī Iļģuciemā konstatēts pat neliels cenu pieaugums. Pēc 2020. gada jūlijā novērotā visstraujākā piedāvājuma pieauguma, pēdējos trijos mēnešos tika novērots straujš piedāvājuma kritums. Lielāko mikrorajonu sērijveida dzīvokļu piedāvājumu skaits oktobrī samazinājās vēl par 1%. Tas arī joprojām bija būtiski zemāks nekā pērn. Kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits pēdējā mēneša laikā arī pazeminājās (-2%).

Kopš 2020. gada sākuma dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējās cenas pieaugums Rīgas mikrorajonos saglabājās Bolderājā (+0,2%), turpretī visos pārējos Rīgas lielākajos mikrorajonos, ņemot vērā pēdējo mēnešu cenu lejupslīdi, cenas kopumā samazinājās. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma Rīgas mikrorajonos novērots Pļavniekos (-3,9%).

Oktobrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena saglabājās 805 EUR/m². Cenas vidēji bija par 50% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena bija sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 EUR/m².

Oktobrī, dzīvokļu cenās, vērtējot pēc istabu skaita, tika konstatētas nelielas izmaiņas. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena samazinājās trīsistabu (-0,1%) dzīvokļiem, savukārt palielinājās divistabu dzīvokļiem (+0,1%).

Oktobrī dzīvokļu piedāvājums Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, kopumā samazinājās par 2%. Piedāvājumu skaits "Arco Real Estate" analizētajos lielākajos Rīgas mikrorajonos samazinājās par 1%. Salīdzinot ar 2019. gada septembri, dzīvokļu piedāvājums šī gada atbilstošajā laika periodā kopumā bija mazāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija mazāks par 17% nekā pirms gada, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums – par 19%.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka vislielākais piedāvājumu skaits oktobrī bija Purvciemā, savukārt vismazākais – Bolderājā. Pagājušajā mēnesī lielākajos Rīgas mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits lielākoties samazinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits samazinājās Bolderājā, kur tas saruka par 31%. Piedāvājumu skaits oktobrī visvairāk palielinājās Ķengaragā (+22%).

Oktobrī, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Mežciemā, turpretī Bolderājā piedāvājumu skaits proporcionāli bija vismazākais.

Pagājušajā mēnesī Rīgas lielāko mikrorajonu sērijveidu dzīvokļu cenās novērotas nelielas izmaiņas. Lielākais cenu kritums tika novērots Juglā un Zolitūdē, kur cenas mēneša laikā pazeminājās par 0,2%. Tikmēr neliels cenu pieaugums tika novērots Iļģuciemā, kur vidējā cena pieauga par 0,2%.

2020. gada oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas, salīdzinot ar 2019. gada sākumu, bija augstākas par 1%. Savukārt kopš 2020. gada sākuma cenas samazinājās par 1,7%. Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas 2020. gada oktobrī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra samazinājās līdz 949 EUR/m². Viena kvadrātmetra viszemākā vidējā cena oktobrī bija Bolderājā – 585 EUR/m².

Oktobrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 50 000 līdz 53 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 27 000 līdz 40 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 25 000 līdz 40 000 eiro atkarībā no mikrorajona.