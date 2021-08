'Olainfarm' akcijas: 'Black Duck Invest' vēršas policijā

Čehijas investīciju grupas "BHM Group" uzņēmums "Black Duck Invest", kurš apgalvo, ka iegādājies 42,5% zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akciju, ir vērsies ar iesniegumu Valsts policijas (VP) Iekšējā drošības birojā ar lūgumu izvērtēt apstākļu tiesiskumu, kādos ierosināts kriminālprocess pret tā pārstāvjiem Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru, informēja advokāts Saulvedis Vārpiņš.

Advokāts atgādināja, ka šā gada aprīlī "Black Duck Invest" esot parakstījis līgumu ar "Olainfarm" lielākā akcionāra "Olmafarm" valdes locekli Milānu Beļēviču par 42,5% AS "Olainfarm" akciju iegādi.

"Kaut arī līgums ir parakstīts leģitīmi un to var pierādīt gan ar elektroniskā paraksta laika zīmogu, gan ar izrakstu no notāra reģistra Čehijā, tomēr jaunā "Olmafarm" valde atsakās pildīt savu līguma pusi. Gluži pretēji - publiski tiek izplatīta nepatiesa informācija par maniem klientiem un apšaubāmos apstākļos tiek ierosināts kriminālprocess, tā diskreditējot un graujot starptautisku investoru reputāciju," pauda Vārpiņš.

"Es investīciju un uzņēmumu konsultāciju jomā strādāju teju 20 gadus, lielākā daļa no tiem ir aizvadīti globālos uzņēmumos un slēdzot starptautiskus darījumus, tāpēc šī situācija man un maniem kolēģiem ir patiesi unikāla. Diemžēl negatīvā nozīmē. Raudzījāmies Latvijas virzienā, jo uzskatījām, ka šeit ir izaugsmes perspektīvas, un kā Eiropas Savienības valstī investīcijas un investori būs aizsargāti. Pašreiz situācija par to neliecina, tāpēc vēlamies skaidri un publiski paust savu nostāju šajā jautājumā," pauda Kačena.

Jau iepriekš vēstīts, ka šā gada 30.aprīlī policija starptautiskajā lidostā "Rīga" aizturēja "BMH Group" uzņēmuma "Black Duck Invest" pārstāvjus Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru. Pret viņiem ierosināts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu. Abi uzņēmēji to kategoriski noraida, norādot, ka šī situācija radītu, lai diskreditētu investorus un liktu šķēršļus darījumam.

Kā jau vēstīts, "Black Duck Invest" apgalvo, ka nopircis 42,56% "Olainfarm" akciju un kļuvis par lielāko "Olainfarm" akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas.

"Black Duck Invest" iepriekš paziņojusi, ka farmācijas grupa "Repharm" kontroli "Olainfarm" pārņēmusi pretlikumīgi un "Black Duck Invest" turpinās aizstāvēt savas tiesības Latvijas un Čehijas tiesās, lai panāktu ar SIA "Olmafarm" noslēgtā "Olainfarm" akciju iegādes darījuma izpildi.

Tāpat pēc Čehijas uzņēmuma domām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), atļaujot "Repharm" grupas uzņēmumam "AB City" izteikt akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, ir pieņēmusi lēmumu, nenoskaidrojot, kas ir tiesīgs rīkoties ar daļu "Olainfarm" akciju, kas tiek izmantotas, lai virzītu uz priekšu akciju atpirkšanas obligātu piedāvājumu. Čehijā pēc "Black Duck Invest" iniciatīvas esot uzsākta tiesvedība par 42,56% "Olainfarm" akciju iegādes darījuma izpildi, apgalvo uzņēmuma pārstāvji.

Tāpat "Black Duck Invest" norāda, ka FKTK lēmums var piešķirt šķietamu leģitimitāti cilvēku grupas darbībām, kas līdz šim esot slēpti kontrolējušas būtisku daļu "Olainfarm" akciju. Tādejādi tikšot atstāta bez sekām iespējami prettiesiska būtiskas līdzdalības iegūšana uzņēmumā vēl pirms šī gada jūnijā notikušajām "Olainfarm" akcionāru sapulcēm.

Jau ziņots, ka FKTK padome atļāvusi "Repharm" grupas uzņēmumam AS "AB City" izteikt zāļu ražotāja "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, jo "AB City" uz netiešas līdzdalības pamata ir ieguvusi no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā noteikta 9,26 eiro.

Akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma prospektā minēts, ka "AB City" akciju atpirkšanai būs nepieciešami 90 194 335,34 eiro, jo atpirkšanai varētu tikt piedāvātas 9 740 209 "Olainfarm" akcijas.

"Black Duck Invest" ir daļa no Čehijas starptautiskā investīciju kompānijas "BHM Group". Prāgā bāzētā "BHM Group" jau kopš 2017.gada iegulda dažāda veida inovatīvos uzņēmumos un projektos visā Eiropā. Pašlaik koncerna pašu kapitāls ir vairāk nekā 600 miljoni eiro, tas ir pārstāvēts vairāk nekā 20 valstīs, tam ir vairāk nekā 30 aktīvo investīciju projektu, kopējā aktīvu vērtība ir vairāk nekā 1 miljards eiro. Grupā strādā vairāk nekā 1500 darbinieku.