'Olainfarm' akcijas izslēdz no biržas

"Nasdaq Riga" pieņēmusi lēmumu apstiprināt AS "Olainfarm" pieteikumu akciju izslēgšanai no Baltijas Oficiālā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 2022. gada 10. janvāri, liecina paziņojums biržā.

AS "Olainfarm" akcionāri 2021. gada 14. oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu izslēgt uzņēmuma akcijas no regulētā tirgus. Tika izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums. Saskaņā ar piedāvājuma rezultātiem AS "AB City" rīcībā uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata bija 96,1% no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla. AS "AB City" veica galīgo akciju atpirkšanu, kas noslēdzās 2022. gada 4. janvārī.

Atbilstoši AS "Olainfarm" paziņojumam pēc galīgās akciju atpirkšanas izpildes AS "AB City" tiešā veidā pieder 4 298 506 akcijas un par 9 786 572 AS "Olainfarm" akcijām ir panākta vienošanās, ar kuru AS "AB City" tiešā veidā iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības, kas kopā veido 100,00% no AS "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita, t.i., 14 085 078 akcijas.