'Olainfarm' atsauc 'Latvijas aptiekas' un 'Silvanola' izdotās pilnvaras

"Olainfarm" informē, ka ir atsauktas visas pilnvaras, ko SIA "Latvijas aptieka" ir izdevusi līdz 2019. gada 8. aprīlim, un visas pilnvaras, ko SIA "Silvanols" ir izdevusi līdz 2019. gada 11. aprīlim, liecina uzņēmuma paziņojums biržā.

Papildus informācijai par O. Grigorjeva, I. Krūkles, M. Raizberga un V. Krušinska atsaukšanu no "Olainfarm" valdes locekļa amata, "Olainfarm" paziņo, ka 2019. gada 9. aprīlī no "Olainfarm" meitas uzņēmumiem SIA "Latvijas aptieka" valdes locekļa amata ir atsaukti Oļegs Grigorjevs un Žanete Eihmane, un, savukārt no SIA "Silvanols" valdes locekļa amata ir atsaukts Ingus Balandins, līdz ar to minētām personām nav tiesību pārstāvēt attiecīgi SIA "Latvijas aptieka" un SIA "Silvanols".

Ievērojot iepriekš minēto, "Olainfarm" norāda uz iespējamiem pārpilnvarošanas faktiem un aicina pārliecināties par jebkuru pārstāvības tiesību, kas piešķirtas izmantojot atsauktajās pilnvarās piešķirtās pārpilnvarojuma tiesības, spēkā esamību, kā arī rūpīgi izvērtēt jebkādu dokumentu un/ vai rīcību, kas realizēta no minēto personu puses pilnvaru esamības laikā.

"Olainfarm" norāda, ka jebkuri dokumenti, darījumi un/ vai rīcība, kas realizēta bez spēkā esoša pilnvarojuma attiecīgajai sabiedrībai (SIA "Latvijas aptieka" un/vai SIA "Silvanols") nebūs saistoši un tai nebūs pienākums atbildēt par jebkādiem zaudējumiem, kas tādejādi varētu rasties kādai trešajai pusei.

"Olainfarm" aicina pārliecināties par esošām pārstāvības tiesībām pie attiecīgo uzņēmumu valdes.