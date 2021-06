'Olainfarm' jaunais padomes priekšsēdētājs Bundulis atstājis amatus 'Repharm' uzņēmumos

AS "Sentor Farm aptiekas" padomes locekļa amatu šā gada 22.jūnijā atstājis Juris Bundulis, informē "Lursoft" Klientu Portfeļa monitorings.

Minēto amatu uzņēmumā viņš ieņēma kopš 2021.gada 19.maija. Vienlaikus Bundulis atstājis padomes locekļu amatus arī citos AS "Repharm" saistītajos uzņēmumos, tostarp, AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", AS "Recipe Plus" u.c.

Ven dažas dienas pirms iepriekšminētajām izmaiņām, 19.jūnijā, Juris Bundulis iecelts par AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētāju, nomainot šajā amatā līdzšinējo padomes priekšsēdētāju Gundaru Bērziņu. Vienlaikus AS "Olainfarm" padomē 19.jūnijā iecelti arī Andrejs Leibovičs, Irina Maligina, Pēteris Rubenis un Sandis Petrovičs, kurš pildīs padomes priekšsēdētāja pienākumus.

19.jūnijā veiktas izmaiņas ne tikai AS "Olainfarm" padomē, bet arī valdē, kurai pievienojies Jānis Leimanis. Lursoft dati rāda, ka Leimanis šobrīd ir arī SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" padomes loceklis, kā arī ieņem amatus vēl citu uzņēmumu valdēs.