'Olainfarm' Joku dienā sasauks akcionāru ārkārtas sapulci

Zāļu ražotāja "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 1. aprīlī plāno lemt par izmaiņām padomes sastāvā, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām, par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, kā arī par revīzijas komitejas atsaukšanu, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

Šobrīd "Olainfarm" padomē strādā Pāvels Rebenoks, Irina Maligina, Mārtiņš Krieķis un Daina Sirlaka.

Minētā akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta, pamatojoties uz 8. janvārī saņemto akcionāres Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes un akcionāres Nikas Saveļjevas, kurām kopumā pieder 15,69% "Olainfarm" akciju, pieprasījumu.

Jau vēstīts, ka abas minētās akcionāres lūdza sasaukt "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulci, jo padomes locekļi zaudējuši akcionāru vairākuma uzticību. ""Olainfarm" līdzšinējā padome – īpaši Irina Maligina (mirušā uzņēmēja Valērija Maligina, kurš bija "Olainfarm" lielākais akcionārs, vecākā meita), Pāvels Rebenoks un Mārtiņš Krieķis, ir zaudējuši uzņēmuma akcionāru vairākuma uzticību," bija teikts paziņojumā.

Tajā arī bija minēts, ka līdzmantinieku vairākuma lēmums, šogad 2. janvārī mainot "Olainfarm" lielākā akcionāra SIA "Olmafarm" valdi, kā vienīgo valdes locekli ieceļot Milanu Beļeviču, ļāvis novērst "Olainfarm" akciju nonākšanu tādu personu rokās, kurām uz tām nav tiesības.

""Olmafarm" iepriekšējā valdes locekle Irina Maligina bija iesniegusi reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā jaunas kapitālsabiedrības SIA "Olfchem" dibināšanas lēmumu, ieguldot tajā visu "Olmafarm" piederošo mantu, tas ir "Olainfarm" akcijas, kas tika novērtētas 59 684 000 eiro vērtībā," sacīts paziņojumā, piebilstot, ka "Olfchem" valdē bija paredzēts iecelt Irinu Maliginu, kā arī ar Rebenoku un Krieķi saistītas personas – Ingu Balandinu un Žaneti Eihmani, statūtos paredzot, ka valdes locekļiem katram atsevišķi ir paraksta tiesības.

"Šāda Irinas Maliginas rīcība nonāk acīmredzamā pretrunā ar Valērija Maligina testamentu, ar kuru viņš visu savu mantu ir novēlējis trim meitām, nevis vienai – vecākajai meitai, kura nozīmīgu mantojuma daļu bija iecerējusi nodot trešo personu pārvaldībā. Šāda rīcība pavērtu iespējas potenciālajiem reideriem, kam nepieder "Olainfarm" akcijas, netraucēti izlaupīt "Olmafarm" piederīgās "Olainfarm" akcijas," piebilsts paziņojumā.

Tāpat paziņojumā minēts, ka, izmantojot mantojuma aizgādnes statusu, dažas dienas pirms mantojuma apliecību saņemšanas, Irina Maligina, kā vienīgā valdes locekle, veica izmaiņas "Olmafarm" statūtos, iekļaujot punktu, kas paredz – jebkurš jautājums "Olmafarm" dalībnieku sapulcē skaitās pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā 75% no balsstiesīgā kapitāla balsīm. "Šādi, prettiesiski un pretēji pārējo mantinieču interesēm rīkojoties, Irina Maligina nobloķēja pārējo dalībnieču iespēju viņu atcelt no valdes. Irina Maligina, kā vienīgā "Olmafarm" valdes locekle, 4. septembrī ar savu balsojumu nodrošināja un arī panāca līdzšinējās "Olainfarm" padomes iecelšanu, kā arī 22. novembrī notikušajā akcionāru sapulcē lēmuma pieņemšanu par tās saglabāšanu, neskatoties uz to, ka padome ir nepilnā sastāvā," atzīmēts paziņojumā.

Paziņojumā arī skaidrots, ka Uzņēmu reģistra lēmums reģistrēt jauno "Olmafarm" valdi ir likumīgs, atbilstošs Civillikumam un Komerclikumam, kā arī tas atbilst Uzņēmuma reģistra konsultatīvās padomes secinājumam, ka atbilstoši Civillikuma 716. panta otrajai daļai nedalītajā mantojumā ietilpstošo pamatkapitāla daļu pārvaldīšanas un lietošanas kārtību nosaka līdzmantinieku vairākums ar savu lēmumu. Līdzmantinieku vairākums pamatkapitāla daļas var pārvaldīt tieši bez kopīgā pārstāvja iecelšanas.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze par notikušajiem pārkāpumiem ir vērsušās ar iesniegumiem tiesībsargājošajās institūcijās.

Tāpat ziņots, ka šogad 2. janvārī iegrāmatotas izmaiņas "Olmafarm" valdes sastāvā - darbu kompānijas valdē atstājusi vienīgā valdes locekle Irina Maligina, bet viņas vietā valdē iecelta Beļeviča. Tāpat 2. janvārī iegrāmatotas izmaiņas "Olmafarm" dalībnieku sastāvā, vēstot, ka kopš 2018. gada 6. novembra kompānijas īpašnieki ir Saveļjeva (33,33%), Anna Emīlija Maligina (33,33%) un Maligins (33,33%).

Tajā pašā laikā Irina Maligina ir apstrīdējusi viņas atcelšanu no "Olmafarm" valdes. "Šā gada sākumā ir noticis prettiesisks mēģinājums atcelt mani – Irinu Maliginu no "Olainfarm" lielākā akcionāra - "Olmafarm" valdes. Pretlikumīgās darbības ir apstrīdētas Uzņēmumu reģistrā un tiesībsargājošās institūcijas jau ir sākušas izmeklēšanu, vai notikušais Uzņēmumu reģistrā ir atsevišķu darbinieku neprofesionālas rīcības rezultāts, vai arī tām ir koruptīvs raksturs," teikts paziņojumā.

Tajā arī norādīts, ka veiktās izmaiņas ir pretrunā ar "Olmafarm" statūtiem, kas nosaka, ka izmaiņas valdē var veikt tikai ar trīs ceturtdaļu dalībnieku balsojumu. "Šāds balsojums nav noticis, un līdz ar to izmaiņas valdē neatbilst statūtiem," teikts Maliginas paziņojumā, piebilstot, ka līdz 2. janvārim, kad veiktas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā, "Olmafarm" vienīgais kapitāldaļu īpašnieks bija Maligins.

"Šobrīd varam uzskatīt, ka tas ir tikai kārtējais mēģinājums gadu mijā ar netīrām metodēm ietekmēt Latvijas farmācijas uzņēmuma "Olainfarm" darbu. Jau iepriekš pret uzņēmumu tika izvērsta melnā komunikācijas kampaņa, bija mēģinājumi uzņēmumu pārņemt reiderisma ceļā. Pateicoties uzņēmuma komandas profesionālajam darbam, visi šie uzbrukumi tika novērsti un uzņēmums pērn spēja pat nozīmīgi kāpināt finanšu rādītājus, tādējādi veiksmīgi turpinot Maligina iecerēto "Olainfarm" attīstības vīziju. Tādējādi arī šo varam uzskatīt par kārtējo prettiesisko un neveiksmīgo mantinieču pārstāvju kampaņu pret "Olainfarm", kas ilgtermiņā nekādi neiespaidos uzņēmuma darbu," sacīts paziņojumā.

Uzņēmumu reģistra pārstāve Evija Rimšāne aģentūrai LETA apstiprināja, ka 3. janvārī Uzņēmumu reģistrā saņemts Irinas Maliginas iesniegums, kurā apstrīdēts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums. Šo iesniegumu izskatīs galvenais valsts notārs likumā noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu un informējot iesniedzēju.

Ziņots arī, ka pērn septembrī Maligina meitas saņēma mantojuma apliecības, tādējādi mantojums tika oficiāli sadalīts, taču mantiniecēm vēl bija jāparaksta vienošanās par mantojuma sadali. Novembrī starp Maligina mantiniecēm bija sadalīti 27% "Olainfarm" akciju, kas viņam piederēja tiešā veidā, kamēr Irina Maligina turpināja kontrolēt "Olmafarm", kam pieder 42,56% no "Olainfarm" akcijām.

Vienlaikus Maligina mantinieces arī ir noslēgušas vienošanos ar Maligina atraitni Elīnu Maliginu, kura nebija minēta testamentā, par viņai likumīgi pienākošās mantojuma daļas izmaksu.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.