Zāļu ražotāja AS "Olainfarm" koncerns patlaban neplāno iegādāties vēl kādus uzņēmumus, bet strādās pie esošo uzņēmumu ciešākas integrācijas ar "Olainfarm", intervijā aģentūrai LETA sacīja "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Jānis Buks.

"Olainfarm" koncerns tika izveidots Valērija Maligina laikā, un "Olainfarm" koncernā ietilpst farmācijas uzņēmums "Silvanols", aptieku tīkls SIA "Latvijas aptieka", elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs "Tonus Elast", zāļu tēju un ārstniecības augu pulveru ražotājs SIA "NPK Biotest", ārstniecības iestādes SIA "Klīnika DiaMed" un SIA "OlainMed", kā arī ekokosmētikas ražotājs SIA "Kiwi Cosmetics".

Jautāts, vai "Olainfarm" ir nodoms iegādāties vēl kādus uzņēmumus vai tieši pretēji - no kāda uzņēmuma atbrīvoties, Buks sacīja, ka šobrīd koncerna dienaskārtībā jaunu uzņēmumu iegādes nav.

"Tas, kam mēs pievērsīsimies ļoti nopietni, ir esošo uzņēmumu daudz ciešāka integrācija ar "Olainfarm", lai daudzus procesus padarītu efektīvākus. Uzņēmumi turpinās būt patstāvīgi. Bet, ja mēs uz tiem skatāmies kā uz vienu grupu, tad ir daudzas funkcijas, kuras var centralizēt," teica Buks.

Otrs dienaskārtības jautājums, pēc viņa minētā, ir daudz ciešāka uzņēmumu savstarpējā integrācija, lai koncerns sasniegtu lielāku sinerģijas efektu, tostarp Buks pauda viedokli, ka, piemēram, "Latvijas aptiekā" var palielināt "Silvanola" un "Tonus Elast" produkcijas pārdošanas apmērus.

"Tāda bija arī Valērija Maligina iecere, un tieši tādēļ šie uzņēmumi savulaik tika iegādāti. Pie šīs vīzijas mēs atgriezīsimies," sacīja Buks.

Jautāts, vai uzņēmuma "Latvijas aptieka" aptieku tīkls nevarētu kļūt par iemeslu, lai Konkurences padome neļautu "Olainfarm" iekļaut "Repharm" grupā, kas ir gan liels zāļu vairumtirgotājs, gan aptieku īpašnieks, Buks sacīja, ka tas ir jautājums "Repharm" un Konkurences padomei.

"Konkurences padome ir viena no kompetentākajām valsts pārvaldes institūcijām, tādēļ es domāju, ka tiks pieņemti ļoti izsvērti lēmumi. Situācijas var būt dažādas. Piemēram, var būt dominējošais stāvoklis, bet nosacījums ir, ka to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Es nāku no finanšu nozares un atceros, ka bija laiks, kad "Hansa līzings" bija absolūti dominējošs stāvoklis līzinga tirgū, taču, ja tas netiek izmantots negodīgi, Konkurences padome aizrādījumus neizsaka. Es zinu, ka vērtēti ir dažādi scenāriji, un, lai kāds arī nebūtu Konkurences padomes lēmums, tas tiks likumpaklausīgi izpildīts," teica Buks.

Jau vēstīts, ka "Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. Vienlaikus "Repharm" grupas māteskompānija "AB City" paziņojusi, ka akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā un papildus izsludinātajā akciju pārdošanas iespējā palielinājusi līdzdalību "Olainfarm" kapitālā līdz 48,1%. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

