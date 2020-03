'Olainfarm' mantinieču karā piesaista bijušo ministru Gaidi Bērziņu, ziņo raidījums

Ar bijušo tieslietu ministru Gaidi Bērziņu (NA) saistīts uzņēmums saņēmis maksājumu par sniegtām konsultācijām farmācijas uzņēmuma AS "Olainfarm" mantinieču lietā. Bērziņš, būdams Uzņēmumu reģistra Konsultatīvajā padomē, esot palīdzējis panākt vienai pusei vajadzīgo rezultātu, svētdien ziņoja TV3 raidījums "Nekā personīga".

"Nekā personīga" rīcībā nonācis 2018. gada novembrī noslēgts uzņēmuma "Remedium" līgums ar divām Valērija Maligina mantiniecēm - Niku Saveļjevu un nepilngadīgās Annas Emīlijas Maliginas māti Signi Balderi-Sildedzi. Juristu birojam bija jāpalīdz viņām panākt, ka Uzņēmumu reģistrs apstiprina strīda centrā esoša uzņēmuma vadībā viņu uzticamības personu Milanu Beļeviču.

"Juridiskais birojs Remedium" tika dibināts 90. gadu beigās ar vārdu "Praktiskais jurists" un to dibināja Bērziņa sievastēvs. Tajā laikā Bērziņš "Tēvzemei un Brīvībai" sarakstā startēja Rīgas domes vēlēšanās, nonāca Privatizācijas aģentūras padomē, vadīja Maksātnespējas administrācijas Konsultatīvo padomi. "Remedium" specializējās maksātnespējas jautājumos un tās lielākie darījumi bija banku un valsts uzņēmuma "Jūraslīcis" īpašumu izpārdošana. "Jūraslīča" zemes tika pārdotas par neadekvāti zemu cenu. Tagad šīs vērtīgās zemes pie Lielupes ietekas jūrā pieder Andra Šķēles un Gunta Rāvja uzņēmumam, atgādina raidījums.

"Remedium" tagad pieder diviem Bērziņa ilggadējā advokātu biroja juristiem Paulam Bulavam un Jurim Trofimenko. Bulavs ir uzņēmuma vadītājs un bijis Bērziņa biznesa partneris.

Valdes nomaiņa šajā gadījumā nebija vienkāršs uzdevums, jo, kamēr mantojums nav sadalīts, visi īpašumi ir viena kopēja mantojuma masa. Ar to rīkojas mantojuma aizgādnis un šajā gadījumā tā bija Valērija Maligina vecākā meita Irina Maligina. Viņai bija kontrole pār lielāko farmācijas milža "Olainfarm" akcionāri firmu "Olmafarm". Irina to izmantoja un 2018. gada rudenī vienpersoniski nomainīja visu "Olainfarm" padomi. Abas pārējās mantinieces ar to nebija mierā.

Lai tiktu pie "Olainfarm" bija jākontrolē "Olmafarm", un šim mērķim piesaistīja "Remedium".

Līdzšinējā prakse nozīmētu, ka sākumā jāsadala mantojums un tas var vilkties gadiem ilgi. Taču šoreiz Uzņēmumu reģistrs bija gatavs ierasto praksi mainīt. Nepilnu mēnesi pēc "Remedium" un mantinieču līguma noslēgšanas Uzņēmumu reģistrs sasauca ekspertus, lai konsultētos par to, kā rīkoties. Tik lielu speciālistu interesi reģistrs nebija manījis kopš tranzītkara laikiem. Zvērinātu advokātu padome piedalīties deleģēja Gaidi Bērziņu, kurš sapulcē nebrīdināja, ka ar viņu saistīta puse pārstāv vienu no pusēm, izpētījis raidījums.

Uzņēmumu reģistrs nolēma mainīt līdz tam ierasto kārtību, ierakstīt pie "Olmafarm" īpašniekiem visas trīs mantinieces. Tagad divām bija vairākums un tiesības rīkoties ar uzņēmumu, bet pusgadu vēlāk mantinieces Beļevičas vietā iecēla Pēteri Rubeni.

Kā ziņoja raidījums, "Remedium" saņēma 36 tūkstošus eiro un par juristu pakalpojumiem samaksāja no "Olmafarm" līdzekļiem. Darba pieņemšanas aktā norādīts, ka padarītais ir konsultācijas un valdes izmaiņu reģistrēšana. Tas jaunajai vadībai rada aizdomas, vai samaksā iekļauta arī vajadzīgā viedokļa paušana Uzņēmumu reģistra Konsultatīvajā padomē.

"Olmafarm" valdes priekšsēdētājs Pēteris Rubenis raidījumam atzina, ka tika noslēgts līgums ar "Remedium", pēc tam notika Konsultatīvā padome, un pēc tam notika reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā izmaiņu.

"Nu tad trīs secīgas darbības.Ir zināmas sakritības, kas izraisa zināmas pārdomas," viņš sacījis.

Savukārt Bērziņš neko daudz nekomentēja, taujāts, vai kāds no "Olainfarm" strīdos iesaistītajiem ir viņa klients: "Lai kā es jums gribētu atbildēt uz šo jautājumu, saskaņā ar Advokatūras likumu es jums nevaru atbildēt uz šo jautājumu bez klienta piekrišanas. Es esmu konsultējies ikdienā ar daudziem cilvēkiem par daudziem jautājumiem. Tā kā šobrīd, ja jūs runājat par Konsultatīvo padomi, es pārstāvēju, attiecīgi, Zvērinātu advokātu padomi. Konsultatīvajā padomē paudu savu viedokli."