'Olainfarm' noslēdzis 2,7 miljonu eiro modernizācijas projektu

"Olainfarm" atklāj pārbūvēto aukstumstaciju un tās inženiersistēmu, kas veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Aukstumstacijas un sadales infrastruktūras modernizācijā ieguldīti vairāk nekā 2,7 miljoni eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 700 tūkstošu eiro apmērā, informē uzņēmumā.

Janvārī "Olainfarm" izgājis kārtējo pēcuzraudzības auditu vides pārvaldības jomā, lai saņemtu vides pārvaldības sistēmas standarta ISO 14001 sertifikātu. Šī projekta realizācija nodrošina "Olainfarm" pienesumu zaļās ekonomikas un klimata neitralitātes programmām, prognozētais ietaupījums ir 1486.563 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu CO2 emisiju samazinājums – 235.645 t/gadā.

"Efektīva energoresursu pārvaldība un mūsdienu tehnoloģijas ir viens no veidiem ,kā paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti. Tas palīdz racionāli izmantot energoresursus ražošanas procesā, mazināt to patēriņu uz vienu saražotās produkcijas vienību, palielināt uzņēmuma konkurētspēju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas," komentē AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess.

Aukstumstacijas un tās inženiersistēmu rekonstrukcija veikta 18 mēnešu laikā, projekta īstenošanu uzsākot 2019. gada 2. ceturksnī, kura ietvaros veikta ražošanas ceha, aukstumstacijas un ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 2020. gada nogalē veikta aukstumstacijas darbības testēšana un šobrīd aukstumstacija darbojas pilnā apmērā. Aukstumenerģija ar temperatūru līdz mīnus 15 °C tiek izmantota ķīmisko produktu un aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā — tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.



AS "Olainfarm" vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas" prasībām. Kopš 2016. gada 1. novembra vides pārvaldības sistēma ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi".