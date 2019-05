'Olainfarm' piederošajam veselības centram 'Klīnika Diamed' ieceļ jaunu valdi

No amatiem atbrīvoti zāļu ražotājam AS "Olainfarm" piederošā uzņēmuma SIA "Klīnika Diamed" valdes priekšsēdētāja Viktorija Zefīrova-Tačinska un valdes loceklis Valērijs Ratobiļskis, un viņu vietā iecelta jauna valde, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma jaunajā valdē iecelts valdes priekšsēdētājs Jēkabs Zīle, kurš no 2014. gada jūnija līdz 2015. gada decembrim bijis dermatoloģijas klīnikas "ERA Esthetic" vadītājs, kā arī valdes loceklis, "DiaMed" medicīnas direktors Kārlis Kupčs.

Kā norādīja Zefīrova-Tačinska, atbrīvošana no amata notikusi bez iepriekšēja brīdinājuma. "Dienas laikā bez pilnvaru apliecinošiem dokumentiem, uzņēmumā ieradās trīs personas un palūdza esošiem valdes locekļiem atbrīvot savas darba vietas un nodot tiem visas uzņēmuma lietas," stāstīja bijusī "Klīnika Diamed" vadītāja.

Viena šīm no personām, pēc Zefīrovas-Tačinskas paustā, bijusi Sandra Bluķe, Signes Balderes-Sildedzes juriste. "Viņa iepazīstināja mani un otru valdes locekli Ratobiļski ar dokumentu, kur bija rakstīts, ka esam atbrīvoti no amatiem. Dokuments it kā bija veidots uz "Olainfarm" valdes lēmuma bāzes, taču pats lēmums nebija un joprojām nav pieejams," stāstīja bijusī "Klīnika Diamed" vadītāja.

Pēc viņas paustā, valdes atsaukšana ir mātes uzņēmuma valdes rokās, tomēr viņa ir nepatīkami pārsteigta par veidu, kā tas ir noticis, jo tas neatbilst labas pārvaldes praksei.

"Kad mani darbā ir personīgi aicinājis Valērijs Maligins ar nolūku vadīt un attīstīt medicīnas nozari holdingā, es pat nebiju iedomājusies, ka kādreiz mēs nonāksim tādā situācijā, ka neviens no "Olainfarm" valdes pat neuzdrošināsies pirms atbrīvošanas no amata sazināties ar meitas uzņēmuma vadību un izrunāt notiekošo pirms uzņēmumā ieradīsies jauni vadītāji. It īpaši brīdī, kad tas beidzot ir kļuvis finansiāli stabils," stāstīja Zefīrova-Tačinska.

Pirms Zefīrova-Tačinska uzņēmās atbildību par uzņēmumu, tā zaudējumi 2015.gadā bija vairāk nekā 170 000 eiro, savukārt, pēc 2018.gada neauditētiem rezultātiem, uzņēmuma peļņa pieauga līdz 24 000 eiro. "Esmu gandarīta par sasniegtiem rezultātiem un lepojos par padarītu darbu. Tagad uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs, kā arī ir kļuvis pievilcīgāks potenciāliem investoriem, taču tādas metodes var graut uzņēmuma reputāciju, ne tikai darbinieku vidū, bet arī potenciālo pircēju un sadarbības partneru acīs," uzskata bijusī "Klīnika Diamed" vadītāja.

Zefīrova-Tačinska atstādināta no vadītājas amata "Klīnika Diamed", bet joprojām vada "Olainfarm" piederošo veselības centru "Olainmed".

Kā ziņots, zāļu ražotājs "Olainfarm" 2016. gada novembrī iegādājās privāto ārstniecības iestādi SIA "Klīnika DiaMed", kļūstot par tā 100% kapitāla daļu īpašnieku. Klīnikā strādā apmēram 90 darbinieku. "Klīnikas DiaMed" apgrozījums 2018. gadā bija 1,871 miljons eiro, bet peļņa - 24 136 eiro.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" valde pieņēmusi arī lēmumu par izmaiņām zaļās farmācijas uzņēmuma SIA "Silvanols", aptieku tīkla SIA "Latvijas Aptieka" un elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA "Tonus Elast" valdēs.

"Tonus Elast" valdes locekļa amatu atstājusi Larisa Podļesnaja, bet viņas vietā par uzņēmuma valdes locekli iecelts ilggadējais "Olainfarm" valdes loceklis Salvis Lapiņš. Tikmēr "Silvanols" valde turpmāk darbosies četru cilvēku sastāvā un par jauno valdes locekli ievēlēts Ingus Balandins. Savukārt "Latvijas Aptieka" valde patlaban darbojas sešu cilvēku sastāvā. Darbu "Latvijas aptieka" valdē vairs neturpina Sanita Trautmane, bet par jaunajām uzņēmuma valdes loceklēm apstiprināta farmaceites Sintija Zaņģe un Alla Čudovska, kā arī Žanete Eihmane.