'Olainfarm' plāno kāpinās eksporta apgrozījumu par vismaz 80%

Viens no lielākajiem Latvijā farmācijas uzņēmumiem AS "Olainfarm", ieviešot ražošanā vismaz 10 jaunus produktus, palielinot ražošanas jaudas un veicot apjomīgas investīcijas pētniecībā un attīstībā, tuvākajā piecgadē eksporta apjomus jaunajos tirgos palielinās par vismaz 80%, ziņo ražotājs.

Šā gada jūnijā AS "Olainfarm" noslēdza līgumu ar Attīstības finanšu institūciju "Altum" un SEB banku par līdzfinansējumu valsts atbalsta programmā "Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi konkurētspējas veicināšanai" , kas paredz šiem mērķiem kopumā novirzīt 31,75 miljonus eiro.

Latvijā nereti pārdzīvojam, ka ekonomiskajā attīstībā Lietuva un Igaunija ir mums soli priekšā un veiksmīgāk spējušas atrast savu nišu pasaulē. Taču Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kas patiesi var lepoties ar spēcīgu un pasaules līmeņa farmācijas nozari, uzsver AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis. Viņš atklāja, ka "Olainfarm" mērķis ir kļūt par TOP10 Eiropas farmācijas kompāniju savās produktu grupās, nodrošinot pacientiem nepieciešamās zāles un produktus visos veselības aprūpes posmos.

Projekta gaitā ir paredzētas investīcijas vairākos virzienos, tostarp jaunās ražošanas līnijās, jaunu produktu pētniecībā, izstrādē un ieviešanā ražošanā, laboratoriju modernizācijā, eksporta apjomu kāpināšanā, energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanā.

Šobrīd AS "Olainfarm" produktu klāstā ir vairāk nekā 100 dažādu produktu un starpproduktu, bet mērķis ir ieviest vismaz 10 jaunus produktus un ražošanas jaudas kāpināt par vismaz 20%, gandrīz divkāršojot arī eksporta apjomu. Tāpat tiks radītas vismaz 65 augsti kvalificēts darba vietas, no kurām teju puse - pētniecības un attīstības jomā.

Programmas ietvaros nākamā gada sākumā, ieguldot 11,29 miljonus eiro, AS "Olainfarm" sāks arī jaunu, Baltijā modernāko ķīmijas un farmācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību.

Papildu ieguldījumiem ražošanas un produktu attīstībā, AS "Olainfarm" investē arī zaļās enerģijas projektos, energoefektivitātē un energoneatkarībā. Jau šovasar tās teritorijā ar 3,3 miljonu eiro investīcijām sāksies darbs pie saules paneļu parka izveides. Tā platība būs ~4.2ha un uzstādītā jauda līdz 3,3MWh gadā. Saules enerģija nodrošinās līdz pat 40% no uzņēmuma vidēj elektroenerģijas patēriņa gadā, bet vasaras sezonā līdz pat 80%. Tāpat par vairāk nekā 3 miljoniem eiro tiks veikta siltumtīklu un tvaika tīklu rekonstrukcija, samazinot siltuma zudumus. Šobrīd turpinās darbi sašķidrinātās gāzes pieslēguma izveidei, lai dažādotu primārās enerģijas avotus un palielinātu uzņēmuma energoapgādes drošību un ražošanas procesu nepārtrauktību.

Tāpat uzņēmums paredzējis ieguldījumus arī citos projektos, piemēram, kvalitātes kontroles laboratoriju digitalizācijā, produktivitātē un attīstībā, produktu reģistrācijā jaunos tirgos un tam nepieciešamajos klīniskajos pētījumos, kā arī jaunu aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu izstrādes un ražošanas tehnoloģijās. Ieguldījumu apjoms jau apstiprinātājos vai izstrādes procesā esošajos investīciju projektos, ieskaitot "Altum" lielo investīciju programmu, sasniedz 40 miljonus eiro, bet kopumā AS "Olainfarm" attīstībā tuvākajā piecgadē paredzēts ieguldīt vismaz 100 miljonus eiro.

"Kopumā programmā apstiprināto aizdevumu apjoms jau sasniedzis 70 miljonus eiro, kas palīdzēs īstenot jaunus, lielus investīciju projektus kokapstrādes, poligrāfijas, mēbeļu ražošanas un citās jomās. Aizdevumus ar kapitāla atlaidi, kas ir uzņēmējiem pievilcīgs finansējuma risinājums, "Altum" nodrošina arī četrās Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmās, kas mērķētas uz energoefektivitāti, digitalizāciju un cenas ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecību," norāda "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

AS "AB City" meitas uzņēmums AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Kopumā tā ražotā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 valstīm. Uzņēmuma grupas konsolidētais apgrozījums 2021. gadā sasniedza 137,7 miljonus eiro.