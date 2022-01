'Optibet' neplāno mainīt 'Klondaikas' spēļu zāļu nosaukumu

Azartspēļu operators SIA "Optibet" neplāno mainīt spēļu zāļu un bāru tīkla "Klondaika" nosaukumu pēc tā īpašnieka SIA "Furors" iegādes, teica "Optibet" operacionālais vadītājs Dainis Niedra.

Iegādes darījuma summu uzņēmumā neatklāja, norādot, ka to neļauj līguma nosacījumi.

Vienlaikus Niedra uzsvēra, ka "Klondaika" ir viens no stiprākajiem nozares zīmoliem Latvijā. "Tas nav tikai mans subjektīvais viedoklis, to pierāda arī zīmolu atpazīstamības pētījumi. Jaunākajā no tiem, kas tika veikts decembrī, "Klondaika", pēc spontānas atpazīstamības, ir ierindojusies trīs populārāko, "zemes" operatoru zīmolu vidū," viņš sacīja.

Pēc Niedras teiktā, "Klondaika" noslēdz arī tiešsaistes azartspēļu operatoru asociatīvās atpazīstamības topa piecinieku. "Ar šādiem rādītājiem, mainīt spēļu zāles nosaukumus, nebūtu tālejošs lēmums," uzsvēra Niedra.

Viņš atzina, ka pašreizējais aizliegums spēļu zālēm strādāt klātienē padara apvienošanās procesu daudzreiz sarežģītāku, prasot vairāk laika, nekā bija plānots. "Tāpēc ir visai pāragri runāt par zāļu aizvēršanu vai atvēršanu. Vispirms ir jāsaprot, kādā situācijā atrodas tirgus un visa nozare kopumā," sacīja Niedra.

Jau vēstīts, ka Konkurences padome (KP) ļāva "Optibet" iegādāties "Klondaika" īpašnieku "Furors". KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

"Optibet" un tam pilnībā piederošais SIA "Laimz" Latvijā sniedz dažādus interaktīvos azartspēļu pakalpojumus tiešsaistē, tostarp nodrošina azartspēļu automātus, totalizators jeb derības, bingo, kāršu un kauliņu spēles vietnēs "www.optibet.lv" un "www.laimz.lv", kā arī pieņem totalizatora likmes 11 likmju pieņemšanas punktos dažādās Latvijas pilsētās.

Savukārt "Furors" sniedz klasiskos azartspēļu pakalpojumus klātienē 26 spēļu zālēs 15 Latvijas pilsētās, piedāvājot azartspēļu automātus, kā arī citus izklaides pakalpojumus - biljardu, šautriņas, galda spēles, bārus un restorānus. Interaktīvos azartspēļu pakalpojumus tiešsaistē "Furors" sniedz vietnē "www.klondaika.lv", kur tiek piedāvāti azartspēļu automāti, kazino un totalizators.

"Optibet" apgrozījums 2020.gadā bija 24,403 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa sasniedza 9,562 miljonus eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums reģistrēts 1999.gadā, un tā īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētā kompānija "Lifland Gaming". Savukārt "Laimz" 2020.gadā strādāja ar 1,045 miljonu eiro apgrozījumu un 336 677 eiro peļņu.

Kompānijas "Furors" apgrozījums 2020.gadā bija 9,685 miljoni eiro, bet zaudējumi veidoja 1,395 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 1993.gadā, tā īpašnieki ir Guntars Stabulnieks (37,72%), Rolands Rapa (11,51%), Miks Stabulnieks (10,48%), Māris Lapsa (7,1%), Guntis Vucens (4,08%), Kaspars Gailis (3,97%), Mārtiņš Drieka (3,97%), Roberts Čingulis (3,5%), Antoņina Šiškina (2%) un Tālivaldis Lasmanis (1,81%). Savukārt 13,87% uzņēmuma daļu pieder SIA "General Managing Group", kuras īpašnieki ir Guntars Stabulnieks (37,69%), Kaspars Stabulnieks (18,56%), Rapa (14,01%), Lapsa (8,64%), Vucens (4,97%), Drieka (4,83%), Gailis (4,83%), Čingulis (4,26%) un Lasmanis (2,21%).