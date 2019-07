'Orkla Latvija' apgrozījums pērn - 116 miljoni eiro

Plaša patēriņa zīmolu preču organizācijas "Orkla Latvija" uzņēmumu "Orkla Foods Latvija" un "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" kopējais apgrozījums 2018. gadā pieauga par 3,5 miljoniem eiro, veidojot 116,1 miljonu eiro, portālu "Delfi" informēja "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Kopējā abu uzņēmumu peļņa pērn bijusi 6,6 miljoni eiro, bet nodokļos "Orkla Latvija" samaksājusi vairāk nekā 14,9 miljonus eiro.

"Orkla Confectionery & Snacks Latvija" konsolidētais apgrozījums 2018. gadā sasniedza 82,2 miljonus eiro, kas ir par 1,1 miljonu eiro vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt "Orkla Foods Latvija" apgrozījums sasniedza 33,9 miljonus eiro, kas ir par 2,4 miljoniem vairāk nekā pērn.

"2018. gadā abi "Orkla Latvija" uzņēmumi turpināja ilgtspējīgu izaugsmi, stiprinot zīmolu konkurētspēju gan Latvijā, gan eksporta tirgos, kā arī turpinot investēt uzņēmuma ražošanas procesu attīstībā. Pateicoties rūpīgi plānotiem investīciju projektiem un mērķtiecīgai zīmolu produktu sortimenta pilnveidei, esam spējuši stiprināt līdera pozīcijas tirgū. Latvijas pārtikas ražošanas nozarē ieņemam spēcīga inovatora pozīciju, gada laikā laižot klajā vairākus desmitus jaunu produktu gan saldumu, gan sāļo uzkodu, gan ēdienu un ēdienu piedevu segmentā. Kopumā esam gandarīti par pagājušā gada rezultātiem, kas norāda uz stabilu, tirgus segmenta specifikai atbilstošu, attīstību," norāda Didrihsons.

2018. gadā "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" kopumā investēja vairāk nekā trīs miljonus eiro ražošanas procesu pilnveidē, jaunu iekārtu iegādē, produktu attīstībā, kā arī ilgtspējas stratēģijas īstenošanā. Papildus šīm investīcijām "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" turpināja jaunās "Laimas" ražotnes celtniecības projektu Ādažos.

"Orkla Foods Latvija" ražotnē Babītes novada Spilvē 2018. gadā tika pabeigta paletaizera un etiķešu kontroles iekārtu uzstādīšana, ievērojami palielinot ražošanas automatizāciju.

Pagājušajā gadā uzņēmums sāka īstenot izstrādāto ilgtspējas stratēģiju, izvirzot uzdevumus turpmākajiem trīs gadiem. To izpilde ir pakāpeniska, jo ir nepieciešams mērķtiecīgs darbs ilgtermiņā, kas prasa arī investīcijas, bet jau šobrīd praktiski visos izvirzītajos virzienos uzņēmumam ir izdevies sasniegt progresu. Tā, piemēram, pērn uzņēmums "Ādažu Čipsu" ražotnē pilnībā atteicies no palmu eļļas izmantošanas kartupeļu čipsu ražošanā, aizstājot to ar saulespuķu eļļu. Investēts arī vides aizsardzības jomā, uzstādot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Ādažu Čipsu" ražotnē un, siltinot "Staburadzes" ražotni, tādējādi samazinot CO2 izmešus.

Tāpat pērn attīstīts alternatīvo uzkodu klāsts un strādāts pie produktu receptūru izstrādes, lai samazinātu sāls un cukura daudzumu zīmola "Spilva" un citos zīmolu produktos. 2019. gadā "Orkla Latvija" turpina tālāku attīstību ilgtspējas stratēģijas īstenošanā.

"Orkla Latvija" ir organizācija, kas apvieno divus uzņēmumus – SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un SIA "Orkla Foods Latvija", kuru kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 116,1 miljons eiro.

"Orkla Latvija" pārstāv tādus Latvijas zīmolus kā "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta", "Abba" un citus.

Norvēģijas kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".